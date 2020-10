La revolución de los Peque: ¿Cómo saludaron a Podoroska y Schwartzman las estrellas del deporte argentino?

Hoy fue, sin dudas, el mejor día del año para el deporte argentino. El avance a semifinales de Roland Garros de Nadia Podoroska primero, y el de Diego Schwartzman después, generaron un aluvión de alegrías y felicitaciones, y un nuevo impulso entre la juventud por ver e interesarse por el tenis. A ese aluvión se sumaron –y en algunos casos lo encabezaron– varios deportistas emblemáticos de la Argentina, del pasado y del presente.

El tenista argentino Juan Martín Del Potro, campeón en el US Open 2009 y la Copa Davis 2016, destacó el triunfo del porteño Schwartzman sobre el austríaco Dominic Thiem, número tres del mundo, luego de un maratónico encuentro a cinco sets que duró más de cinco horas, y de la rosarina Podoroska ante la ucraniana Elina Svitolina, quinta en el ránking WTA. “Pequeños gigantes. Disfruten mucho”, le deseó el tandilense a Schwartzman y Podoroska.

Por su parte, la extenista Gabriela Sabatini escribió dos veces desde su cuenta de Twitter. A la mañana, le dedicó un saludo a Podoroska luego de hacer historia por convertirse en la primera semifinalista que proviene de la qualy. "Siiiiiiii @nadiapodoroska. Lo que jugaste! Felicitaciones a todo el equipo!! Gracias por seguir animándote. Más tarde, tuiteó: “Me quedé sin palabras, que partidazo de estos 2 grandes, gracias por la entrega @dieschwartzman @ThiemDomi. Una locura lo que hiciste, sos pura lucha, corazón y coraje, felicitaciones. Vamoooooosssss!!!”.

Otro que se sumó a los saludos fue el bahiense Emanuel Ginóbili, tetracampeón en la NBA y medalla dorada en Atenas 2004. “Impresionante victoria. Qué emoción”, tuiteó el exbasquetbolista sobre el 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2 del Peque sobre Thiem. Pero siguió: Manu siguió el duelo de Schwartzman a través de esa red social.

Agustín Calleri, ex tenista y actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis, habló en varios medios y publicó sus felicitaciones formales en sus redes sociales. “Lo que corriste, Dieguito… Lo que jugaste. Lo que sentimos en cada punto. Ni un paso atrás. Jamás”, escribió Calleri, quien antes había felicitado a Podoroska por haber ingresado entre las cuatro mejores tenistas de esta particular edición de Roland Garros, y por dejar un mensaje para la juventud, para las próximas generaciones: “Qué lindo es verte jugar, @nadiapodoroska. Qué lindo es ver tu crecimiento. No tenés techo. Se nota el excelente trabajo junto a tu equipo de @tennispositivo. Gracias por inspirar a tantas chicas”.