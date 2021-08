La revelación de le ex figura de la NBA, Magic Johnson: “Tuve sexo con seis mujeres a la vez”

El exbasquetbolista Earvin Magic Johnson, una de las más grandes figuras en la historia de la NBA, brindó una entrevista en la que se refirió a los excesos de su vida privada, aquellos con los que reconoció que supo divertirse pero que pagó “muy caro”.

Cabe recordar que el 7 de noviembre de 1991 el jugador conmocionó el mundo del deporte al anunciar que estaba infectado por el virus del sida, motivo que lo condicionaba a dejar el básquet.

Las revelaciones de Magic Johnson aparecieron publicadas en la cuenta @ProCityHoops. “Como dije, las mujeres tienen fantasías diferentes. Algunas quieren estar con 2-3 hombres a la vez. Una vez yo estuve con seis a la vez”, contó el exnúmero 32 de Los Ángeles Lakers.

¿Era la fantasía de ellas o la suya?, le preguntó el periodista. “De ambos. Probablemente más de ellos que mía. No estoy enviando mensajes contradictorios, esa era mi vida. Si me preguntas si me divertí, me divertí”, sentenció.

¿Disfrutaste de tus fantasías?, fue la consulta que siguió. “Sí, lo hice. Pero pagas por ello”, reconoció.

Durante su carrera, Earving Magic Johnson fue cinco veces campeón de la NBA, tres veces elegido como MVP de las finales de la NBA, otras tres veces elegido el jugador más valioso, 12 incursiones en el All-Stars de la NBA, ganó dos premios como MVP del All-Stars, fue líder de asistencias de la NBA en cuatro ocasiones y campeón olímpico en 1992, entre otros logros.

Cuando surgió el abordaje de su vida privada, Johnson aclaró que no estaba exaltando su estilo de vida, pero no negaba la realidad.

Johnson hizo historia en Los Ángeles Lakers en los años 80 durante la etapa dorada del Showtime, en las que el equipo angelino pasó a la historia con un juego espectacular. En esos años, además de ganar cinco títulos de la NBA, protagonizó una inolvidable rivalidad frente a los Boston Celtics de Larry Bird.

Al margen de la cancha, Johnson causó conmoción en la sociedad estadounidense cuando anunció a comienzos de los años 90 que había dado positivo por HIV, cuando faltaban pocos días para el All Star. No obstante, el público votó al jugador, que por entonces tenía 32 años y ya había iniciado el tratamiento médico, para jugar el 9 de febrero de 1992 en el parque del Orlando Arena la edición del Juego de las Estrellas.

Magic jugó 29 minutos, anotó 25 puntos y dio nueve asistencias, suficiente para ser proclamado el jugador más valioso del partido que ganó el Oeste al Este por 153-113.

A pesar de la oposición de algunos jugadores como Karl Malone y Mark Price, otros aplaudieron, como Tim Hardaway, que renunció a su segundo lugar en el cinco inicial en beneficio de Johnson.

Así, el tradicional juego de estrellas se convirtió en el mejor escenario para debatir sobre la enfermedad, un riesgo muy calculado por el mandamás David Stern, que previamente se asesoró con médicos expertos.

Esa noche, a falta de 14 segundos parar el fin, el partido se detuvo para ofrecer un reconocimiento al jugador que obtuvo cinco títulos de la NBA en su carrera.

En medio del idilio con el público y tras ganar la medalla de oro con el Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, se retiró la temporada siguiente hasta cuando el deseo y la nostalgia pudieron más y se anunció la vuelta casi cuatro años más tarde.

Dentro o fuera de la cancha, su actividad estuvo dirigida a promover campañas de prevención del sida y a recaudar fondos para neutralizar sus efectos.