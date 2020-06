La respuesta de Hamilton ante los dichos de Ecclestone

Luego de los polémicos dichos de Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton decidió no quedarse callado y le respondió al ex mandatario de la Fórmula 1.

Bernie había dicho que en muchos casos los afroamericanos son más racistas que los blancos e incluso restó importancia a una burla de los aficionados hacia la familia de Hamilton durante la temporada 2008.

El piloto de Mercedes se mostró decepcionado con las palabras de su compatriota, pero está dispuesto a continuar con su objetivo de hacer este deporte más inclusivo y diverso.

"No sé dónde empezar en esta ocasión. Estoy muy triste y decepcionado de leer estos comentarios. Bernie está fuera del deporte y es de una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios de ignorante e ineducado que nos demuestran cómo de lejos necesitamos llegar como sociedad para que llegue la verdadera igualdad", expresó Hamilton al respecto..

"Tiene sentido para mí ahora que nada fue dicho o hecho para hacer nuestro deporte más diverso o para hacerse cargo del abuso racista que he sufrido a lo largo de mi carrera. Si alguien que ha manejado el deporte durante décadas tiene tal falta de comprensión de los problemas con los que nosotros los negros lidiamos cada día, ¿cómo podemos esperar que toda la gente que trabaja por debajo de él lo entienda? Esto empieza en lo más alto", continuó diciendo el británico.

“Ahora, la hora del cambio ha llegado. No pararé de presionar para crear un futuro inclusivo para nuestro deporte, con igualdad de oportunidades para todos; también para crear un mundo que dé igualdad de oportunidades a las minorías. Seguiré usando mi voz para representar a aquellos que no la tienen y para hablar por aquellos que no tienen tanta representación, para dar la posibilidad de tener una oportunidad en nuestro deporte”, finalizó un molesto y dolido Hamilton.