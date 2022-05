La reflexión de Lionel Scaloni antes de enfrentar a Italia: “La Selección Argentina no es invencible”

La Selección Argentina ya está en Londres para el partido que disputará este miércoles, desde las 15.45, en Wembley ante Italia por la Finalissima. Y en la previa del encuentro los que hablaron en conferencia de prensa fueron Lionel Scaloni y Emiliano Dibu Martínez.

“Lo importante es no creerse invencible. Está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Si alguna vez caemos, no pasa nada. Me tiene intrigado. Está todo tan bien que como técnico tenga que alertar a los jugadores”, explicó Scaloni sobre el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022.

¡CON EL PIE DERECHO Y PERSIGNÁNDOSE!





Y agregó: “Que los hinchas canten ´dale campeón´ me parece perfecto y es emocionante. Que nadie se relaje y que sigan tirando para adelante. Debemos creer en competir con cualquiera sin confiarnos”.

"Lo importante acá es no creerse invencible. Somos un equipo que salió campeón, pero el camino para nosotros sigue".





La conferencia de Lionel Scaloni de cara a la Finalissima entre la Selección Argentina e Italia

La advertencia de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: “No somos invencibles”

El presente de Lionel Messi en la Selección Argentina

“Una buena preparación es básica, hoy las pretemporadas han dejado de existir, son partidos amistosos. Es importante que los jugadores lleguen con la mayor cantidad de partidos. A Lionel Messi le va a venir bien una buena pretemporada”.

Lionel Scaloni, sobre la condición física de Cristian Romero: “Está bien”

“Está bien, hoy es difícil que un jugador esté al 100 por ciento. Sacaremos a la cancha los que estén más cercanos a eso”.

"OBVIAMENTE QUEREMOS GANAR PORQUE ES UN TÍTULO"





La ausencia de Italia en el Mundial de Qatar 2022, según Lionel Scaloni

“Italia se quedó inmerecidamente fuera del Mundial. Desde mi punto de vista se quedó afuera por aspectos que solo en el fútbol se da que la pelota no entra. Ahora tiene la oportunidad de empezar casi de cero. Roberto Mancini le dio una identidad que hace años no tenía. Estoy contento que hayan confiado en un entrenador aunque no clasificó al Mundial, eso quiere decir que se hizo algo importante”.

El homenaje a Diego Maradona en la Finalissima

“Nunca acabarán, siempre habrá uno para él en los estadios del mundo. Encantado de que ocurra”.

Lionel Scaloni, el mercado de pases en Europa y el futuro de Paulo Dybala en la Selección Argentina

“No nos metemos en la decisión sobre en qué club juegan los futbolistas. Yo estuve en esa posición y puede ser riesgoso dar un consejo o condicionar. Lo más importante es que el jugador decida y juegue, independientemente de la liga. Valoramos el rendimiento y no dónde juegan”.

La convocatoria de Marcos Senesi en la Selección Argentina, según Scaloni

“Estuvo en muchas prelistas, en las anteriores no vino porque el equipo estaba cubierto. En ésta tuvimos problemas en esa posición y él estaba haciendo una buena temporada. Es un central zurdo con altura y buen pie. Espero que aproveche su oportunidad. Está porque creemos que nos puede aportar. La idea es que tenga minutos”.

Lionel Scaloni no confirmó el equipo para la Selección Argentina vs. Italia

“En algunas posiciones han jugado otros y han rendido igual, no me preocupa el equipo titular. Sí que los que lleguen mañana estén al 100 por ciento, esas son algunas dudas que tenemos para mañana. Siempre es importante medirse contra los mejores”.

Scaloni y el objetivo principal de la Selección Argentina antes de la Finalissima

“Nos gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es el objetivo de acá a noviembre. Seguir con la línea de juego. Jugar con esta camiseta siempre implica salir a jugar todos los partidos de igual a igual y competir al máximo. Eso es lo que vamos a hacer mañana”.