La “recomendación” de un jugador de Atlético Tucumán para Fernando Espinoza, luego de la derrota ante Boca

Las pulsaciones del partido entre Boca y Atlético Tucumán siguen altas por el lado del “Decano” contra Fernando Espinoza y quedó demostrado en las declaraciones que dieron los jugadores este lunes.

Uno de los más enojados era Cristian Menéndez, quien criticó las formas del mendocino tras la finalización del partido: “no critico el accionar, le critico los modos y lo va a tener que cambiar porque un día se va a llevar una sorpesa”, disparó molesto.

“Molesta la soberbia y la forma amenzante con la que se maneja. Yo le fui a hablar con respeto después del partido, se saca el micrófono para que no lo escuchen y empieza a amenazarme con expulsarme si no me iba. Ese pseudo poder que le dan a algunos árbitros dentro de la cancha, algunos se lo toman mal”, siguió criticando Menéndez.

Más alla de los cruces que tuvo el juez con los jugadores visitantes, también le critican la forma en la que se retiró de la cancha con los jugadores locales: “lo ví muy sonriente con los jugadores de Boca”.