La reacción de Ruggeri tras escuchar los audios sobre Maradona: “Me dolió el alma”

Oscar Ruggeri se mostró indignado por los audios que intercambió Leopoldo Luque con la psiquiatra Agustina Cosachov cuando le estaba practicando RCP a Diego Maradona.

Su amigo y excompañero en Boca y la Selección Argentina contó cómo se había sentido tras escuchar los mensajes que se viralizaron este fin de semana y que fueron enviados momentos después de la muerte del ídolo mundial.

“Tengo entendido que él no era uno de esos médicos que va, te opera y se va a la casa. Supuestamente era el amigo. El único que Diego dejaba estar al lado. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios. A veces dicen que los médicos son fríos, pero este no era el caso. Cuando vos tenés un amigo, no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer”, señaló en el programa F90.

“Yo no podía creer la frialdad con la que hablaban, como quien organiza un fútbol con amigos”, agregó. “Lo sentí con un desprecio, con una forma tan increíble de hablar en un momento tan dramático, tan duro para todos”, continuó el panelista.

“Me dolió el alma por cómo trataron a Maradona . A aquel tipo que nos hizo soñar, quien era y sigue siendo nuestro embajador, lo estaban tratando de esa manera”, dijo.

“Lo usaron. Y sí, lo usan para estar en la foto y después desaparecen. Para mí, fue así”, dijo el ex futbolista. “No va a terminar. Con este no va a terminar nunca. No vamos a estar nosotros y van a seguir apareciendo cosas, desgraciadamente”, completó.

Polémicos mensajes

Este fin de semana se conocieron una serie de mensajes que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov intercambiaron el pasado 25 de noviembre, el día que falleció Diego Maradona.

Al mismo tiempo, el médico le envió otros mensajes a colegas suyos donde les contaba lo que estaba pasando con el ex futbolista. “Se va a cagar muriendo el gordo”, les dijo en un audio.