La confesión de Manu Ginóbili tras ser nominado al Salón de la Fama de la NBA: “Me la veía venir”

Manu Ginóbili fue nominado para ingresar al Salón de la Fama de la NBA y ante la posibilidad de tener ese privilegio en septiembre de 2022, el bahiense reconoció que es un honor tal reconocimiento, pero que no cambiará en absoluto si lo eligen.

Ginóbili y otros 49 personajes vinculados al básquet serán sometidos al análisis de un panel de expertos, que decidirá si se convierte en el primer argentino e hispano parlante en ingresar al pedestal ubicado en la ciudad estadounidense de Springfield, Massachussets.

El ex basqutbolista bahiense fue destacado en el primer lugar, lo que alimenta las chances de que sea elegido el próximo 12 y 13 de septiembre, justo cuando se cumplirá uno de los requisitos: cuatro temporadas completas de retirado.

“Es un honor. Me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambia si me eligen o no. Si se da, genial. Si no se da, no pasa nada. Es algo muy importante a nivel básquet”, comentó el bahiense en una entrevista con el medio Solo Básquet.

Twitter: INFO MANU.

Manu Ginóbili puede seguir haciendo historia en el básquet

A sus 44 años, Ginóbili tiene méritos no sólo a nivel NBA (fue cuatro veces campeón con los San Antonio Spurs, sino también en FIBA (campeón olímpico en Atenas 2004), uno de los requisitos para poder estar en la mesa de evaluación.

Los principales competidores de Ginóbili son otros basquetbolistas de carrera tan dilatada y prolífica como la suya, como Shawn Marion, Richard Hamilton, Mark Jackson, Marcus Camby, Chauncey Billups, Tom Chambers, Muggsy Bogues, Michael Finley y Tim Hardaway.

Manu Ginóbili candidato a ingresar al Salón de la Fama de la NBA. / Gentileza.

La opinión de Manu Ginóbili sobre los argentinos en la NBA

Por otro lado, Manu hizo un repaso de opinión sobre la actualidad de los tres argentinos que compiten en la NBA actual: Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Gabriel Deck (Oklahoma Thunder) y Leandro Bolmaro (Minesotta Timberwolves).

“Facu es uno de los mejores generadores de juego del mundo. Hoy, aún en un equipo que juega sin un base tradicional, logra ser importante y se hace notar. Parece que su juego no se destaca tanto, pero busca la forma de hacerlo cuando juega sus 25/30 minutos”, sostuvo.

“En Oklahoma el entrenador le da prioridad a otros jugadores por sobre Deck y tiene una situación compleja de cara al futuro. Leandro está conociendo el sistema y va a tener miles de oportunidades y va a terminar jugando. Tiene que aprovechar para aprender”, cerró.