La postura en Núñez con respecto al River Camp: Contra Banfield jugamos en Ezeiza o nada

Increíblemente, en horas de la tarde del sábado todavía no se sabe qué pasará con la localía del River-Banfield de mañana, y a esta altura reina la incertidumbre con respecto a la organización del encuentro. Desde la mañana, en River hubo prácticamente una total confianza de que lograrían ser locales en el predio de Ezeiza, teniendo en cuenta que hoy, tras terminar la puesta a punto del escenario, recibieron el OK del Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) para que c

Sin embargo, la Liga Profesional nunca terminó de confirmar la localía y recientemente se filtró un comunicado que expone los motivos por los que se opone a la localía en el campo de entrenamiento del Millonario y le pide que adopte una resolución y defina una nueva sede, algo que River no hará: la postura del club de Núñez es River Camp o nada.

El conflicto estalló porque el club de Núñez está remodelando el Monumental y no podrá usarlo por varios meses. Como Independiente le cobra cerca de 70 mil dólares por cada juego por Copa Libertadores, Rodolfo D’Onofrio y compañía apostaron a jugar en el complejo de Ezeiza, cuya cancha central fue reacondicionada para la ocasión, se colocaron andamios para garantizar todas las posiciones de cámaras requeridas por la transmisión, se instaló una cabina de transmisión y se terminaron de colocar las lonas para publicidad.

¿Qué hará River?

El plantel del Muñeco Gallardo entrenará esta tarde y luego se concentrará en el Hotel Holiday Inn y si no hay ninguna comunicación al respecto, se presentará a jugar su partido de mañana en el River Camp.