La pícara frase de Battaglia después del partido: “Me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario”

La semana de Boca venía complicada después de la situación que vivieron tras la derrota ante Gimnasia La Plata, cuando Juan Román Riquelme hizo bajar a un grupo de jugadores del colectivo para una reunión en el vestuario.

Tras el triunfo xeneize ante Argentinos por la semifinal de la Copa Argentina, el entrenador Sebastián Battaglia habló del triunfo y sobre el final lanzó el dardo: “Se lo dedico a los muchachos, mi familia y a la gente que me apoya y realmente me quiere. Creo que eso es con lo que uno se queda. Bueno, me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario”.

Por otra parte, Battaglia destacó que se impusieron a “un rival muy duro, difícil, que juega muy bien al fútbol”. Y añadió: “Los jugadores se merecen llegar a la final. Hacen un esfuerzo enorme”.A su vez, Battaglia analizó el triunfo ante Argentinos. “El partido fue palo y palo. Por momentos no la encontrábamos. En el segundo tiempo nos acomodamos, hicimos el gol y pudimos ganar”, aseguró.