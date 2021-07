La Peque Pareto quedó eliminada en Tokio 2020 y anunció su retiro: “Hasta acá llegue, di todo”

Paula Pareto puso punto final a su brillante carrera deportiva como judoca. La peque debió competir con una lesión en su codo izquierdo y no pudo con la portuguesa Catarina Costa. De este modo se despidió de los Juegos Olímpicos sin chance de podio pero con diploma olímpico.

Muchas emociones pasaron por la cabeza de Paula al cerrar esta etapa de su vida. Sin embargo la que prima de todas ellas es la tranquilidad de haber dejado todo sobre el tatami.

“No me veía compitiendo en estos Juegos Olímpicos, pero fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota y no dejar nada”, sostuvo la judoca argentina, muy emocionada, en charla con TyC Sports luego de caer 1-0 con Costa, según Olé.

“Obviamente como a cualquier deportista no me gusta perder, pero ya lo analizaré un poco más en frío y veré que no es tan malo un diploma olímpico. Tampoco es algo para despreciar. Objetivamente estoy bien, pero con el sentimiento a flor de piel y la lágrima que va a salir”, agregó Peque.

Paula, de 35 años, reconoció a la portuguesa Catarina Costa en el combate de repechaje por la medalla de bronce, y rescató el esfuerzo empleado durante la jornada de competencia en Tokio, según La Voz.

“Estoy muy contenta por todos los mensajes que recibí en esta semana, el cariño de la gente es algo que a mi me hace muy feliz. Me sentí muy querida y apoyada todos. No deja de sorprenderme”, concluyó.

La argentina Pareto en su última presentación como judoca. Cayó ante la portuguesa Costa y cerró su impresionante carrera deportiva. AP

Pareto había conseguido el pase a los cuartos de final tras imponerse por ippon a la eslovena Marussa Stangar en la categoría -48kg. Antes, le había ganado con claridad a la sudafricana Geronay Whitebooi, a la que puso en estado de sumisión con una llave desde el piso del tatami número 1 del Centro Nippon Budokan.

La peque cerró: “Di lo que pude pero la tristeza también es parte de tantas alegrías. Estoy muy contenta por todos los mensajes que recibí. Ese cariño de la gente más allá de la medalla es algo que a mí me hace muy feliz. No deja de sorprenderme. Dentro de todo el lío de emociones hay muchas cosas positivas. Les pido perdón por esta vez no hacerlos tan felices como en Rio”.

Paula Pareto se despide de la competición con dos medallas olímpicas (oro en Rio 2016 y bronce en Beijing 2008), Diploma Olímpico en 4 JJOO, 3 podios mundiales, 16 podios Panamericanos y fue Abanderada del COI en Tokyo 2020. Sin lugar a dudas ya es eterna.