Se hizo larguísima la espera, tediosa, insoportable, soporífera. Los amantes de la LigaMendocina de Fútbol están de parabienes porque la pelota vuelve a rodar. Desde hoy, los torneos de Primera División A y B del ente madre del balompié local, vuelven a ponerse en marcha. Por primera vez en la historia de la competición doméstica, el 2020 no tuvo registros de partido alguno de Primera División. La pandemia de coronavirus obligó a la suspensión del fútbol unos días antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y tras un año plagado de denuncias, conflictos y fuego cruzado entre los dirigentes, a las 9.30 de este sábado Godoy Cruz y Gimnasia pondrán en marcha la el Torneo de Transición 2020 de Primea División A denominado “Copa Guillermo Pereyra” en homenaje al ejemplar directivo del Club Empleados de Comercio que perdió la vida en octubre pasado como consecuencia de un accidente automovilístico. Pasaron 411 días del último partido del que se tienen registros. Fue el 1 de diciembre de 2019, cuando Gutiérrez y San Martín dirimieron por penalestras igualar sin goles al primer clasificado al Regional Amateur 2020 (el Celeste ganó por penales 4-3). Luego, el León fue invitado.

Después de ese duelo, nunca más volvió a rodar la pelota. Hasta hoy, que habrá dos partidos. Porque además del duelo que protagonizarán el Tombita y el Lobito en el estadio Feliciano Gambarte por la Zona A, por el grupo B el Deportivo Guaymallén esperará por Boca Juniors de Bermejo.

El certamen se divide en tres zonas (A, By C)de seis conjuntos cada una. San Martín y UNCuyo son los únicos elencos que no participarán. El León desistió de competir porque decidió abocarse de lleno a su objetivo de ascenso al Federal A. Mientras que los universitarios porque la institución educativa permanece cerrada.

Será un torneo fugaz, de poco más de dos meses de duración. Empieza hoy y culminará el domingo 28 de marzo. El proyecto presentado por la dirigencia de Argentino tiene la siguiente forma de disputa. La etapa clasificatoria tendrá un recorrido de cinco fechas (finaliza el 13 de febrero). A la segunda etapa clasificarán el primero, segundo y tercero de cada grupo, además del mejor cuarto. Los diez elencos se agrupan en dos zonas de 5 equipos. El primer grupo lo integrarán los tres clasificados de la zona A, más el tercero con menos puntos de las zonas B y C, más el mejor cuarto. En la segunda zona estarán los primeros y segundos de las zonas B y C, más el tercero con mayor puntaje de las zonas B y C. A la instancia de semifinales clasifican los dos primeros de cada zona y se cruzan en playoffs: el primero de la zona A vs el segundo de la zona B y el primero de la B vs el segundo del grupo A. Dichos partidos se jugarán el 21 de marzo en la cancha del losmejores clasificados.

Los ganadores de semifinales disputarán la final en cancha del mejor clasificado en la segunda etapa.

Se juega la Primera B. Con el duelo entre El Porvenir y Ferroviario, a partir de las 18 en cancha de Laverriere, se pondrá en marcha el torneo de ascenso. Al club AMUF no lo dejaron participar. La institución que preside el doctor Julio Vega presentó una nota antes de la reunión definitiva para participar del torneo pero como se trata de uno de los clubes que denunció penalmente al presidente y al tesorero de la LMF, no le permitieron participar: se prefirió tener una fecha libre que autorizar su participación. Insólito.