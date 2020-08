La pelota, entre volver y no volver

No hay consenso entre los dirigentes y mucho menos entre las distintas ligas que conforman el fútbol mendocino. Aún cuando todavía no hay fecha cierta sobre un posible retorno de la competencia oficial, los entes que administran los torneos iniciaron una ronda de consultas para poder discernir como continuará este 2020 que ya se devoró más de medio año sin fútbol ni actividades deportivas.

Un repaso entre los principales dirigentes del fútbol mendocino, sanrafaelino y alvearense entregó resultados tan inesperados como opuestos.

En la Liga Mendocina no hay certezas. Carlos Suraci, su presidente, confirmó que hubo una ronda de consultas y, de cara a la reunión del próximo miércoles, que puede definir el futuro de la competencia en este 2020, hay más voces en contra que a favor. “El miércoles habrá reunión de Consejo y ahí se va a tratar el tema. Igual, por lo que he podido hablar personalmente con algunos dirigentes, no hay mucho consenso para comenzar algún torneo este año. Eso no quita que los clubes deseen retornar a los entrenamientos el 7 de setiembre (NdR: fecha en que AFA confirmó la vuelta a las prácticas para las ligas del interior). Vamos viendo como evoluciona la pandemia, pero hoy veo difícil que volvamos a competir este año”, expresó Suraci.

Además, otro aspecto que hace dudar a los dirigentes tiene que ver con la situación económica: “De volver a jugar, habría que hacerlo a puertas cerradas. Eso empeora las cosas. Los clubes no están en condiciones de afrontar esos gastos”, cerró Suraci.

Mientras, en San Rafael, el panorama es similar y los dirigentes sureños le pondrán un corte a la situación en una próxima reunión: no habrá fútbol oficial en lo que resta de este 2020. La novedad se conoció tras una reunión de la Liga Sanrafaelina, donde la mayoría de los dirigentes, a excepción de El Porvenir, levantó la mano por el no. Alberto Pérez Gasul, presidente de esa liga, acompañó la determinación del resto. No participaron del cónclave Constitución y Huracán.

“Todos tienen sus razones y más teniendo en cuenta que debería jugarse sin público. Hay una muestra de responsabilidad y seriedad por parte de los directivos. No estamos exentos de lo que pasa en el resto del país y debemos ser muy precavidos”, confió Pérez Gasul, en dialogo con el programa radial El Show del Fútbol.

Alberto Pérez Gasul, presidente de la Liga Sanrafaelina. PatxiGonzalez

Tal como expresaron la mayoría de los directivos sanrafaelinos, la intención de respetar las disposiciones sanitarias para jugar obliga a implementar protocolos que representan grandes erogaciones de dinero para las alicaídas arcas del fútbol local. Obviamente, la obligación de jugar a puertas cerradas también influye en la decisión de no retornar a la competencia.

Sin embargo, Gastón Ureta, presidente de El Porvenir, el único club que estuvo a favor de volver a jugar, expresó su punto de vista: “para nosotros era mucho más fácil entender la situación de cada club y el costo que iban a tener las planillas, pero podríamos haber buscado una solución para retornar. No podemos seguir haciendo malabares para pagar los impuestos”.

En General Alvear la decisión parece ser la de retornar en la segunda semana de octubre, aunque por ahora solo confirmaron cuatro equipos su participación. El certamen daría la plaza al Federal Amateur 2021.

En una reunión, presidida por el titular de la liga de ese departamento, Julio Lugea, quedó como fecha tentativa la del domingo 18 de octubre. De momento, solo confirmaron su participación Ferrocarril Oeste, Argentino, Circunvalación y Pacifico.