La palabra de Santero tras el podio en Buenos Aires

Julián Santero hizo un balance de su performance tras el podio en la primera fecha del Súper TC2000 en el autódromo de Buenos Aires y detalló los inconvenientes que tuvo con el turbo previo a la largada.

“Largamos en el puesto 5 y pudimos hacer podio. Además, volvimos a demostrar que tenemos un gran funcionamiento con el Corolla. Estoy muy agradecido al equipo porque hizo un gran trabajo en el taller y también en el autódromo. A las escuadras les espera una semana ardua pensando en la próxima fecha”, manifestó Santero de forma inicial.

En tanto, el mendocino indicó que es importante comenzar con un buen rendimiento cuando se encara el año con modificaciones reglamentarias. “Siempre da tranquilidad, cuando se arranca con un reglamento nuevo, tener una buena base para trabajar, un rendimiento lógico que permita que el auto sea cómodo de manejar. Después los detalles se van limando con el pasar de las carreras. Es lo que tenemos en el equipo, un buen funcionamiento inicial y detalles por mejorar, pero estamos conformes y con expectativas para lo que viene”, explicó.

Por otro lado, el oriundo de Guaymallén contó los inconvenientes que tuvo antes de iniciar la vuelta de formación. “La verdad que si te supera la adrenalina comentes errores. Intenté no darle arranque más, esperar unos segundos hasta que baje un poco la temperatura, la cual tenía que disminuir un grado porque a los 100° se para y estaba en 101. No podía dejar que me pase todo el pelotón, así que fue el momento, le di marcha, bajó a 99° y me dejó continuar. Sufrimos un rato, pero después pudimos hacer una carrera con normalidad”, puntualizó.

En el final, Santero remarcó la recuperación que tuvieron a lo largo del fin de semana. “Estar en el podio y cerca de Rossi y Canapino me deja tranquilo. Había hecho una mala clasificación el sábado, nos pudimos recuperar un poco en el carrera clasificatoria y después dimos un buen salto en la final. Estoy contento con mi performance y la del Toyota Gazoo Racing”, culminó.