La palabra de Juan Román Riquelme, tras la eliminación de Boca: “No nos dejaron pasar, es la verdad”

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, rompió el silencio en la pantalla de TyC Sports tras la escandalosa eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores ante Atletico Mineiro, luego de haber sido víctimas de dos fallos polémicos -uno en el partido de ida y otro en la revancha- que le negaron el triunfo en la serie de octavos de final.

“Estamos tristes, dolidos. Esa es la verdad. Boca ganó los dos partidos y quedó afuera, algo nunca visto. Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor de los dos partidos. Cuando vos metes los goles y no te los quieren cobrar, no podes hacer nada. Es tan simple como eso”, aseguró en diálogo con Jugador 23.

“Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor de los dos partidos. Cuando vos metes los goles y no te los quieren cobrar, no podes hacer nada. Es tan simple como eso. Tengo que felicitar a los muchachos porque se prepararon bien, porque están entrenando de maravilla, hicieron una pretemporada increíble... La gente nuestra también estaba muy ilusionada. Cuando vos ganas los partidos y no te cobran los goles, no es una cuestión que me molesta a mi o no, todos lo tenemos claro”, agregó Riquelme profundizando el análisis de la situación.