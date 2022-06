La palabra de Gustavo Gallardo, DT de la Selección de Mendoza de Futsal: “Vamos a dar todo para tratar de ganar la sexta corona seguida para la provincia”

Poco más de dos años pasaron desde que Gustavo “Sopa” Gallardo le ganó la pulseada a Omar Lucero y fue elegido como DT de la selección mendocina de fútbol de salón en reemplazo de Armando Corvalán. Tras dos años de suspensión de torneos por la pandemia, el primer gran desafío llegó y es el Argentino de Selecciones que comenzará este domingo. El pentacampeón Mendoza, que debutará a las 21.30 ante Tucumán en el imponente Aconcagua Arena, tiene la misión de mantenerse en la cúspide.

-Gustavo, ¿cómo está el grupo después de dar a conocer la lista?

-Muy bien, es un grupo super ganador que tiene muchas ganas y mucha ilusión, como en todo comienzo de campeonato, aunque con los problemas clásicos que tiene una gran plantilla con jugadores internacionales y locales.

-¿Por qué se bajó Pires?

-Porque no se siente bien, Gonzalo tuvo una lesión grande en el aductor y si bien ha cumplido los plazos fisiológicos él no se siente cómodo.

-Pierden a un jugador clave…

-Sí, es un jugador muy importante. Pero él mismo asegura que no está bien, que no tiene el arranque ni la explosión de siempre y no se siente bien.

-La sinceridad, ante todo. ¿Le parece honesta su decisión?

-Sí, por supuesto. Fue muy honesto y sincero. Pensó en el grupo antes que en él, y esas decisiones no se cuestionan. La honestidad está por encima de muchas cosas.

-¿Cuánto pierden sin él y qué ganan con Civelli?

-Civelli tiene las mismas características, es explosivo, rápido y un gran marcador. Lo que pierdo es la experiencia que tiene Pires, que ya es un jugador consolidado internacionalmente. Es una baja sensible.

#Primera #ArgentinoDeSelecciones



TALLERES ES BORRAVINO



Queremos felicitar a nuestros queridos Tomi Civelli y Fede Pérez por la convocatoria a la Selección Mendocina Mayor.



¡Estamos con ustedes!

-Otra más. Se suma a Renzo Grasso, quien no viene porque está jugando las finales con Nápoli.

-Claro, pero esas son las cosas que tienen los jugadores profesionales que vienen a jugar con nosotros.

-En la previa a la lista definitiva se analizaba si era conveniente llevar a los tres arqueros. ¿Cuál es la razón para no llevar otro jugador?

-Generalmente en una lista de quince jugadores podés tener tres equipos o tres quintetos. Tenemos a los tres arqueros de la selección argentina. Eso es enriquecedor para el grupo y también por la clase de personas que son. Después, la competencia hará que ataje el que esté mejor.

-¿En qué momento personal y de su carrera lo encuentra esta chance de dirigir a Mendoza?

-La verdad que me encuentra en uno de los mejores momentos, aunque yo soy de los que piensa que lo mejor siempre está por venir. Siempre he estado preparado y ahora me siento más preparado y con muchas ganas para este gran desafío. Obviamente que el resultado es inmanejable, pero estoy convencido y vamos a dar todo para tratar de ganar la sexta corona consecutiva para Mendoza.

#SelecciónMendoza



Estos son los 15 jugadores elegidos por el técnico Gustavo Gallardo para disputar el torneo.



Se destacan la convocatoria de tres arqueros, el debut de los juveniles Santiago Barrera y Manuel González y la vuelta a la Borravino de Luciano Gónzalez.

-¿La vara está más alta que nunca?

-Sí, hay muy buenos jugadores y un gran trabajo del entrenador anterior. Mejorar lo bueno es muy difícil, pero vamos a intentar hacerlo.

-¿Cómo se maneja la presión de ser el máximo favorito?

-En lo personal trato de no dejarme llevar, me centro más que nada en el juego y no en el entorno. Confío mucho en los grandes jugadores que hay, eso me da cierta tranquilidad para poder manejar la presión.

-¿Tener a un jugador como Mescolatti, a quien conoce de Don Orione, es tener el as de espadas y el de basto en una mano de truco?

-Sí, totalmente. Pero no solo al Chelo. Diego Koltes, Lucho González, la Gata Fernández, Nicolás y Martín Páez, Tutu Díaz, que ha hecho varios goles en la Serie A1 italiana, son jugadores espectaculares. Obvio que las bajas son sensibles, pero el equipo está muy bien, tengo mucha confianza y me siento identificado con todos ellos.

-¿Qué diferencia en cuanto al juego vamos a encontrar en este equipo de Gustavo Gallardo?

-La intención es tratar de manejar la pelota un poco más rápido y durante mayor cantidad de tiempo.

-¿No ser tan verticales quizá?

-La idea es tratar de tener la pelota el mayor tiempo posible y verticalizar cuando se presente la situación.

#ArgentinoDeSelecciones



Listos para el debut



El seleccionado de Mendoza mayor vuelve a jugar ante su gente después de seis años. Este domingo arranca la defensa del pentacampeonato.



▶️ https://t.co/UFZQQnztPc pic.twitter.com/hLqQIMIUOW — Futsal de Primera (@FutsaldePrimera) June 10, 2022

-En el amistoso con Maipú, Mescolatti jugó de cierre con Martín Páez más cerca, a quien estamos acostumbrados a ver de pivot. ¿Cuál sería la explicación táctica?

-La idea es que Martín (Páez) tenga mayor movilidad sin dejar de ser una referencia de ataque. Que baje a tener más contacto con la pelota y aparezca por sorpresa. Y que el Chelo juegue como en Don Orione, que es un fondo que distribuye el juego.

-¿Qué saben de Tucumán, el rival del debut el domingo?

-Si bien tiene pocos años de competencia, no deja de ser un rival de jerarquía porque es una selección. Tiene buenos jugadores, especialmente el pivot (Teby Córdoba), que en algún momento vino a probarse a Don Orione y estuvo en la selección argentina de Corvalán. Es un equipo con una defensa baja, fuerte y una contra veloz con mucho segundo palo.

-¿Cuáles son los rivales a vencer y cuál piensa que puede ser la revelación de este Argentino?

-El equipo sorpresa puede ser Río Gallegos, que tiene jugadores muy interesantes. Después, los rivales son Comodoro Rivadavia y Metropolitana, que son los equipos que con Mendoza hacen un torneo hermoso.

Una de cal y otra de arena. Gallardo dirigió a la selección mendocina entre 2008 y 2011. En 2008, tras vencer en la final a Formosa, fue campeón en San Rafael. En 2011 sufrió el descenso de categoría.

Gonzalo Pires se bajó de la lista y en su lugar va Tomás Civelli

Gonzalo Pires comunicó que no jugará el Torneo Argentino de Selecciones. “A pesar de haber cumplido con el tiempo de recuperación después de la lesión, no me siento con las condiciones físicas necesarias para afrontar el torneo, llego sin ritmo de juego y decido ser honesto ante esta situación”, comunicó oficialmente el jugador. Recordemos que Gonzalo llegó en plena recuperación de una lesión sufrida en su club, Módena Cavezzo de Italia. Una decisión totalmente entendible y que habla de su profesionalidad. En su lugar la lista la integrará el joven ala de Andes Talleres Tomás Civelli, quien venía trabajando con el equipo desde hace varias semanas.