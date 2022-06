La palabra de Gustavo Alfaro tras la protesta de Chile: “Hay cosas que revuelven el estómago”

La FIFA no dio lugar al reclamo de Chile por Byron Castillo y Ecuador estará en el Mundial de Qatar 2022, tal como lo demostró en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el entrenador del Tri, Gustavo Alfaro, dejó en claro lo que piensa sobre la actitud de los chilenos con este tipo de maniobras.

“La tranquilidad siempre la tuvimos. Más allá que nunca la perdimos se agitaron muchas cosas mediáticamente y la única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que él estaba sufriendo humanamente y que sabíamos que eran injustas. Pero hasta que no exista un pronunciamiento uno no podía dejarlas de lado”, comenzó Alfaro en conferencia de prensa.

Luego, director técnico argentino que realizó una excelente campaña en las Eliminatorias para conseguir el boleto con Ecuador para el Mundial de Qatar se refirió a la actitud de Chile en querer ingresar a la Copa del Mundo por vías legales.

“Más allá de las presiones mediáticas y las cosas que pusieron en tela de juicio, que no me sorprenden porque llevo 30 años en el fútbol (...) A veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, sino que a veces hay que ponerle el estómago, porque revuelven el estómago. Pero como les dije a los muchachos, no hay nada que festejar. Nosotros festejamos en el partido con Paraguay, cuando conseguimos la clasificación. Ahora seguimos trabajando día a día”, sentenció Alfaro.

Cómo sigue la preparación de Ecuador rumbo a Qatar 2022

El seleccionado de Ecuador se encuentra de gira en los Estados Unidos desde principios de junio, donde ha jugado dos amistosos. El primero fue triunfo 1-0 ante Nigeria, en Nueva Jersey; y el segundo culminó en empate sin goles frente a México, en Chicago.

El sábado 11 de junio, a las 21 horas, los dirigidos por Alfaro se medirán ante Cabo Verde en Fort Lauderdale para cerrar su serie de testeos.

El grupo de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022

Ecuador integra el Grupo A del Mundial de Qatar junto con el seleccionado anfitrión, Senegal y Países Bajos. El debut del conjunto sudamericano será el 21 de noviembre ante el equipo local.