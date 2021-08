La palabra de Carla Vizotti: “Lo único que está definido es el 30% de aforo, el PCR todavía no”

Luego de la confirmación de ayer, por parte de Matías Lammens, que el partido de la Selección Argentina ante Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas será el primer encuentro con público en nuestro país después de la llegada del coronavirus, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó más detalles hoy en exclusiva hablando con Sportia, por TyC Sports.

“Lo que anunciamos ayer con Lammens fue la decisión de empezar a trabajar para que eso suceda. Estamos en una situación epidemiológica buena y esto es una prueba piloto. Lammens está trabajando con la AFA para presentar una propuesta y nosotros estamos trabajando con los equipos de salud para definir”, comentó Vizzotti iniciando el tema.

Carla Vizzotti, Ministra de Salud, en Sportia sobre la vuelta del público: "Vamos a hacer una prueba piloto el 9 de septiembre y el aforo será de 30%. Todavía no está definido si se va pedir una PCR". pic.twitter.com/w48tXfcdBX — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2021

En tanto, sobre el protocolo para el partido de la Selección, y por consiguiente, para el regreso más adelante de los partidos del fútbol argentino, blanqueó: “No está definido si se va a pedir una prueba PCR. Si por supuesto se va a hacer con un aforo del 30%, eso está definido. En un ámbito de aire libre con una distancia importante, el riesgo es bajo en el contexto epidemiológico en el que estamos. En cuanto tengamos la definición para informarle a la población y cómo se va a implementar esto, con la AFA y River, que es donde se va a jugar el partido, se comunicará. Todavía no están definidos exactamente los requisitos y estamos trabajando en eso, pero como es el 9 de septiembre, se anunció para empezar a trabajar en el protocolo”.

🗣 Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, habló en exclusiva con TyC Sports sobre el regreso del público a los estadios: "Queremos que nos vaya bien en este piloto y que la situación epidemiológica lo siga permitiendo". pic.twitter.com/oXoGnjeSso — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2021

Por otro lado, Vizzotti hizo foco en la responsabilidad individual que tendrán cada uno de los espectadores. “Lo que nosotros tenemos que hacer es consensuar el protocolo. Sin lugar a dudas el 30% de aforo implica que haya dos o tres asientos libes entre una persona y la otra. Estamos trabajando también que si hay una familia eso sea una burbuja y que se distancien de otra burbuja. Por supuesto, la importancia que va a tener el rol individual de los asistentes al partido para sostener el barbijo o para que no haya contacto si hay un gol. Lo más importante es que como el aforo es del 30%, el riesgo es muy bajo si cumplimos las medidas sanitarias: es al aire libre y por un período acortado de tiempo. Si estamos pudiendo sostener actividades como ir a un bar o un restaurant y mantener las recomendaciones sin aumento del número de casos, deberíamos poder trabajar en eso. Cuando aumente el aforo y estén más próximas, la vacunación tendrá un rol más importante. Todavía no tenemos precisiones, porque necesitamos consensuarlas con el resto de los actores que van a participar. Barbijo, distancia, no mezclarse y el cuidado de los que asistan hará que podamos seguir avanzando no solo en Eliminatorias, sino en el campeonato local, en el ascenso y en el resto de las actividades”, agregó.