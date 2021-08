La palabra de Agustín Loser: “Tenemos el sueño de colgarnos una medalla en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020″

La Selección Argentina de voleibol está a un paso de las final de los Juegos Olimpicos de Tokio 2020. A un paso de estar en el podio. Algo que buscará mañana frente a Francia en Japón, un sueño que tiene una espera de 33 años de espera, desde aquella medalla lograda en los Juegos de Seúl ‘88 de la mano de la Generación del ‘82, en la que brillaron, Jon Uriarte, Daniel Castellani, Hugo Conte, Esteban Martínez Waldo Kantor, Raúl Quiroga, entre otros.

Hoy, de la mano de Marcelo Méndez, el entrenador más ganador del voley argentino de los últimos 15 años, buscará dar ese salto de calidad que hace tiempo busca con esta camada, donde varios de los jugadores llevan más de 10 años jugando juntos en distintos seleccionados nacionales.

Uno de los pilares de este Nacional que emociona y dejó en el camino a Italia en cuartos de final, tiene entre sus titulares al central mendocino Agustín Loser, que desde la Liga Mundial de 2018 se ganó el puesto tras ser convocado por el ex entrenador nacional Julio Velasco.

El alvearense de 23 años de cara a este gran compromiso frente a Francia, en la previa dialogó con Más Deportes, donde expresó sus emociones y su sueño.

“La verdad que es una locura lo que esta pasando y estamos viviendo. Veníamos con el sueño de pelear por una medalla, pero también sabíamos que estábamos en la zona de la muerte y bueno así mismo los cuatro equipos de nuestra zona son los que están en semifinales. Sabemos que es muy, pero estamos a un pasito de esa medalla y vamos a ir por todo en busca de ella”, comentó duranta la mañana japonesa, mientras se distendía un momento en la Villa Olímpica.

- El equipo ha levantado el nivel y tiene una actitud increíble.

-Sí, es un equipo que tiene la memoria y la solidez de bancar los momentos dificiles y salir a jugar el siguiente set o punto al palo como si no hubiese pasado nada y, creo eso es lo que ha hecho que ganemos partidos contra estas potencias. Siempre estamos ahí y nunca bajamos los brazos y no importa si perdemos un punto y un set siempre vamos a seguir peleándola, por lo cual me siento muy orgullo de este equipo.

-Vuelven a chocar con Francia a quien le ganaron la semana pasada.

-Sí, volvemos a enfrentarnos, es un rival muy complicado que dejó a fuera a Polonia y tal vez uno de los favoritos, por eso creo que no tiene nada que ver el partido de la zona de grupo, hay que olvidarse completamente y ahora hay que ir con todo por ese pase a la final.

- Que increíble, pero podría haber una final sudamericana en los Juegos Olímpicos: Argentina-Brasil.

-Sí, pero la verdad que en lo personal ni yo ni ninguno pensamos en una final sudamericana ni nada, estamos enfocados en la semifinal porque sabemos que será un partido dificilísimo.

- ¿Hubo un antes y un después en la Selección tras aquella derrota con Brasil?

-No se si la derrota contra Brasil marcó un antes y un después, sino creo que fue una oportunidad muy grande que desaprovechamos y aprendimos de eso y, en las oportunidades siguientes de distintos partidos pudimos y decidimos aprovecharlas. Creo que fue un aprendizaje.

- Muchas emociones juntas, ¿Que se te cruzó por tu cabeza pensar que estas en una semifinal olímpica?.

- Un montón de cosas hermosas, pero estamos en carrera y tenemos el sueño de colgarnos una medalla y el de pasar a la final. Obviamente me acuerdo de mucha gente y, sea el resultado que sea, voy a disfrutar todo lo vivido, pero creo que todavía tengo la cabeza enfocada con el sueño y el objetivo, más que pensar en relajarme.

-Mucha gente apoyándote en este momento.

-Sí, uno se acuerda de entrenadores, familia, amigos, mi novia que están siempre y hacen que el alto rendimiento sea más fácil, porque muchas veces es muy difícil la distancia, estar lejos de la familia, entrenar todo el tiempo, mucho tiempo rutina... es complicado y tenerlos a ellos ahí se hace todo más fácil.

- Una gran oportunidad para el que voleibol argentino vuelva a resurgir.

-Sí, creo firmemente puede ayudar al crecimiento del voley nacional, algo que sabemos y que vemos en las redes. Mucha gente en el país hablando de voley y es algo hermoso que sea más popular.