La otra pasión de Agüero: el automovilismo

Sergio Agüero anunció su retiro profesional del fútbol y es la figura del deporte de hoy.

Pero no solo el “Kun” tiene pasión por el fútbol. Otro deporte que ama es el automovilismo y desde chico seguía las carreras. Junto a su padre, Agüero desembarcó en el TC donde tuvo un equipo y llegó a probar un Chevrolet de Turismo Carretera.

“Cuando deje el fútbol me voy a dedicar a las carreras. Me gusta, veremos si algún día me pueden dejar correr”; contó el “Kun” para Carburando

Así fue el día que probó un TC en La Plata