La opinión de las mujeres del fútbol sobre Diego Maradona: ¿ídolo o demonio?

Este 25 de noviembre no es cualquier otro en el mundo del fútbol. Se cumple un año del fallecimiento del jugador más grande de la historia, Diego Armando Maradona. Y si bien continúan las investigaciones sobre las causas de su muerte, mientras sale a la luz el lado oscuro del futbolista en donde se lo acusa hasta de abusar de menores, muchos lo recordarán hoy como el más grande pese a todo.

Porque su lado positivo es lo que todos prefieren recordar. Sus habilidades con la redonda por sobre cualquier acusación respecto de su intimidad.

El ídolo, el ícono del fútbol, prima en la memoria colectiva de todo aficionado. Y es que, como creyentes, prefieren al D10S y no al ser humano que cayó en las drogas y que tuvo en su pasar situaciones comprometidas.

Esto no sucede sólo a los varones que crecieron en el ámbito del machismo de los ‘80 y ‘90. La postura con respecto al “doble” Maradona, ¿ídolo o abusador? Y la preferencia al primer término, lo es también en las mujeres, y sobre todo, a las futbolistas.

Un joven Diego Maradona junto a Moria Casán y Susana Giménez.

Ellas prefieren no hablar del Maradona hombre y seguir recordando al héroe criollo, a ese Barrilete Cósmico que tantas alegrías le dio al pueblo argentino.

Los Andes dialogó al respecto con algunas de las referentes del futbol femenino de nuestra provincia y con éxito local e internacional.

Estefanía Banini (jugadora del Atlético de Madrid y ex capitana de la Selección Argentina), Verónica Cabrera (goleadora de Godoy Cruz y Liga Mendocina), Silvana Villalobos (entrenadora de Las Pumas y del equipo masculino de Rodeo de la Cruz) y Giuliana Díaz (presidenta de la Comisión Directiva de Fútbol Femenino) fueron consultadas y todas coincidieron en preferir al Maradona jugador y su habilidad en la cancha, y no al abusador, por desconocer en profundidad los hechos que se difunden en los medios.

Diego Maradona durante su partido despedida, en La Bombonera.

¿Qué opinan las futbolistas?

Estefanía Banini: “Es importante diferenciar. Ni ídolo ni abusador. De la vida personal de Maradona poco se sabe, y de lo que se dice en los medios. Tampoco lo conocí, no puedo hablar. Pero sí reconocer que era un genio por lo que hacía dentro de la cancha. Como futbolista era brillante. Cuando él estaba bien era el mejor, sin dudas. Pero si te ponés a pensar, algunas decisiones que tomó son contradictorias a lo que un deportista de alto rendimiento debe hacer”.

Giuliana Díaz: “No tuve la posibilidad de verlo jugar a Maradona y lo que conozco es por videos de archivos, comentarios de mi viejo y abuelos, y todo lo que le dio a los argentinos. Como futbolista lo respeto, logró generar sentimientos hermosos. Pero de su vida privada no opino, aunque no comparto sus acciones ni su modo de manejarse en la vida. No lo puedo idolatrar, son como dos ‘Maradonas’: una cosa fue adentro de la cancha porque era indiscutible el talento que tenía. Y otra lo que fue afuera”.

Silvana Villalobos: “Para mi Maradona es ídolo. Mientras él vivía nunca nadie habló de sus supuestos abusos y ahora salen todos a decir cosas después de muerto. En el fútbol fue lo más grande que vi. Del resto, se encargará Dios”.

Verónica Cabrera: “Para mí el Maradona jugador es un ídolo. El Maradona con una pelota en sus pies, el mejor de la historia del fútbol. Ahora, Maradona abusador –si es que lo fue-, es la parte que no debería haber pasado. El error de su ser, como humano”.

Mavi Pintos fue la última jugadora mendocina en conocer a Diego Maradona, en ese entonces, ella formaba parte del equipo femenino de Gimnasia La Plata y él, DT del Lobo platense.

Diego Armando Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020. Y la autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

También se descubrió en su corazón una “miocardiopatía dilatada” y que tenía el hígado en mal estado producto del excesivo consumo de alcohol en los últimos años de su vida.