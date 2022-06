La ofensiva y desafortunada publicación de Gimnasia de La Plata en el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+

Como cada 28 de junio, miles de personas alrededor del mundo reivindican sus derechos y celebran su libertad, conmemorando el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+.

El fútbol es un deporte de corte machista y es por ello que hace unos años los clubes han comenzado campañas para reflejar su apoyo en cuanto a diversidad de género se refiere. Uno de los equipos de la Primera División del fútbol argentino que intentó conmemorar esta lucha fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero el resultado no fue el esperado.

La desafortunada publicación de Gimnasia en el día del Orgullo LGBTTIQ+

“No todos pateamos para el mismo lado”, rezaba el desafortunado tuit viral del Lobo, que los usuarios tomaron de forma peyorativa y que repudiaron en las respuestas.

“No se dan cuenta que es una vergüenza esto? No se puede creer. Le erraron feo con la frase”, expresó una hincha de Gimnasia contra su propio club. “Amigos triperos, la frase no fue la indicada me parece”, aportó un hincha de Estudiantes, el clásico rival del Lobo Platense.

Vamos de vuelta.



¡Que el LGBTQI+ODIO no gane este partido!



PATEEMOS PARA EL MISMO LADO: EL DEL AMOR.



❤️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/PX8rsSAhWh — #Gimnasia 🐺 (@gimnasiaoficial) June 28, 2022

Finalmente, Gimnasia borró la publicación y a los pocos minutos se disculpó subiendo otra más acorde a sus intenciones iniciales: “Vamos de vuelta. ¡Que el LGBTQI+ODIO no gane este partido! PATEEMOS PARA EL MISMO LADO: EL DEL AMOR”, rezaba el comunicado del club tripero.

Los posteos de los clubes argentinos por el Día del Orgullo LGBTIQ+

Con motivo del Día del Orgullo LGBTIQ+ varios clubes argentinos se expresaron en redes con mensajes de apoyo en la lucha contra la discriminación y la homofobia, y promovieron la igualdad, el respeto y el orgullo en busca de un mundo libre de odio.

A lo largo del día se pudieron observar mensajes de diversos equipos tanto de la Primera División como del ascenso, entre los que figuran River Plate, Arsenal, Boca, Independiente, Olimpo de Bahía Blanca, Tigre, Newell’s, Racing Club, Estudiantes, etc.

🌈 ¡La pasión es la misma, Olimpo es para todos y todas!



Por un Club con libertad, respeto y orgullo.



❤️🧡💛💚💙💜#Orgullo



💛🖤 pic.twitter.com/RnrvU69sw8 — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) June 28, 2022