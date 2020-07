La obsesión del Lobo: Iván Ramírez

Iván Ramírez fue uno de los puntos más altos del equipo a lo largo del malogrado torneo de la Primera Nacional y por eso se volvió la obsesión de la dirigencia y el cuerpo técnico. Sin embargo, la renovación del volante no parece tan fácil como muchos esperaban. Primero, el jugador debe confirmar si acepta la nueva oferta que le realizó el presidente de la entidad, Fernando Porretta, y luego será el representante del jugador quien destrabe la situación para conseguir un nuevo préstamo con Flandria, el club dueño de su pase. Por ahora no hay apuro y la directiva esperará hasta tener la respuesta de Ramírez, quien fue clave en el mediocampo mensana a partir de su quite y distribución.

Lo de Ramírez debe definirlo el jugador; le hicimos una nueva oferta y esperamos su respuesta. Si no logramos acordar, vamos a buscar un volante central de jerarquía para reemplazarlo

“Por ahora todo sigue igual; no hemos llegado a un acuerdo. Me hicieron una mejora, pero todavía tenemos que charlar con la dirigencia de Flandria. Me queda un año de contrato ahí y eso lo está manejando mi representante”, deslizó el volante central en charla con MAS Deportes.

“En caso de no acordar un nuevo vínculo con Ramírez, vamos a salir a buscar un volante central de jerarquía para reemplazarlo. Sino, no habrá incorporaciones”, confió Porreta ante la consulta.

Además, aunque el acuerdo verbal se había dado en los primeros días de julio, el pasado miércoles llegó la rúbrica del nuevo contrato de Renzo Vera, quien seguirá vistiendo los colores mensanas hasta diciembre de 2021.

Así, el cuerpo técnico conducido por Diego Pozo sonríe: el marcador central, de 37 años, se suma a Leandro Aguirre, quien también renovó su continuidad.

Otro que, aunque no fue confirmado de manera oficial, seguirá en el Parque es Gonzalo Marronkle, quien renovará por seis meses más

En el caso de los jugadores de San Lorenzo, Alejandro Molina y Gonzalo Berterame, la situación se encuentra aún en tratativas. El lateral está en la provincia y ya dio el visto bueno, por lo que queda negociar con el club dueño de su pase. Por el delantero, las tratativas con el Ciclón llegaron a buen puerto y ahora resta sentarse a charlar para conocer las expectativas del jugador.

Independiente Rivadavia: hubo charlas para renovar con el Pity Aracena

La nueva dirigencia asumió el pasado lunes y ya comenzaron las charlas con aquellos jugadores que quedaron libre el pasado 30 de junio. La intención es acordar con ellos, o no, un nuevo vínculo antes de pensar en refuerzos. Esa es la idea que manejan la CD y el nuevo DT, Marcelo_Straccia.

El primer contacto fue con el Pity Aracena, quien hizo saber sus pretensiones para lo que vendrá. Además del capitán, quedaron libres Julián Navas, Rodrigo Colombo, Franco Ledesma (se fue a Alvarado), Luciano Sánchez, Yair Marín, Julián Marchioni ( firmó con Temperley) , Julián Marcioni (volvió a Newell’s), Franco Negri, Abel Peralta, Nicolás Quiroga, Ignacio Irañeta, Lautaro Disanto y Sergio González.