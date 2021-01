La mujer detrás del éxito de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton trabaja desde 2016 con la fisioterapeuta Angela Cullen y según sus propias palabras, es “una de las mejores cosas que me han pasado en la vida”.

Cullen tiene 46 años y es de Nueva Zelanda. Tiene tres hijos y se formó profesionalmente de la mano de Aki Hintsa, el médico finlandés que tuvo bajo su tutela a Hamilton durante sus años en Mclaren y quien lo ayudó a superar la crisis que le generó la ruptura de su relación laboral con su padre Anthony.

“He tenido la suerte de trabajar con mucha gente, y ella es la mujer más trabajadora que conozco”, expresó el siete vece campeón. Y agregó: “Es muy enfocada, desinteresada y hace que mis fines de semana sean tranquilos. Todos los días cuando me despierto, a cualquier hora, es positiva, nunca ha sido negativa ni un solo día, y eso es muy importante porque pienso que es fundamental en la vida rodearse de personas positivas”.

Angela le aportó estabilidad física y mental al nacido en Stevenage. Además, se involucró en las luchas sociales que su paciente lleva a cabo. “No puedes arrastrar pesos muertos, no puedes arrastrar a personas que no te animan a mejorar y que no te impulsen cuando las cosas van mal. Tienes que rodearte de gente que pueda hacer eso, y ella es una de ellas”, resaltó el piloto de Mercedes.

Desde que trabaja con Cullen, Hamilton consiguió cuatro coronas mundiales, 52 triunfos y 78 podios en 99 Grandes Premios disputados. “Por supuesto que la gente no entenderá eso porque lo ven desde lejos, pero ella es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, cerró