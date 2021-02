La muerte del Morro García: no siempre el show debe continuar

Ya nada será igual. La repentina muerte del “Morro” dejó muchas preguntas aún sin respuestas, pero fundamentalmente, un vacío imposible de llenar en el mundo Godoy Cruz. Un golpe duro que impactó de lleno a hinchas, dirigentes y compañeros de un plantel que increíblemente ayer, a apenas una semana de haber conocido la trágica noticia del suicidio del uruguayo, tuvo que afrontar su primera prueba en la Copa de la Liga Profesional.

Godoy Cruz pasó la semana más penosa, tormentosa y convulsionada de sus 99 años de historia. Y no es para menos. Entre la tristeza, el dolor, el desconsuelo, la impotencia y también la marcha de la bronca que produjo un adiós tan inesperado, fueron días delicados en su vida institucional.

Si las aguas de la interna dirigencial ya estaban divididas, la grieta se profundizó entre los propios integrantes de la CD. El destrato al ser humano y a su familia (la madre del “Morro” contó que Mansur ni siquiera le dio el pésame) provocó que parte de la dirigencia no se hiciera presente en el funeral del ídolo. El inoportuno comunicado que publicó el club, deslindándose de toda responsabilidad sobre la muerte, fue el chorro de nafta que hizo explotar la caldera. Hoy, la mayoría de los directivos de segunda línea del club sienten que tuvieron que esconderse “como ratas” por la furia que podía ocasionar su presencia entre los hinchas y socios que le dieron el multitudinario y emotivo último adiós al goleador eterno con una inolvidable caravana.

Puertas adentro, muchos miran con sorpresa y fastidio la frialdad con la que Mansur manejó la situación. Ni una palabra, ni un gesto, ni un llamado de condolencias a la familia. El presidente eligió el silencio como aliado y, en un año electoral, no son pocos los que afirman que le costará el puesto. Hasta hace poco, buscaba consenso para reformar el estatuto y poder encarar así su tercer mandato al hilo. No hay que ser un genio para saber que hoy ese apoyo no lo tiene.

Hubo empleados de Godoy Cruz -algunos del riñón de Mansur- que no se despegaron de la familia del Morro hasta el lunes por la noche, cuando los restos del ídolo viajaron en un avión a Montevideo. A casi todos ellos los unía una relación de amistad con Santiago. Desde el encargado del predio de Coquimbito (Mario Gómez), pasando por el coordinador de fútbol (Diego Márquez), y hasta el propio Oldrá, quien en enero había anticipado que el Morro merecía respeto.

La presencia de todos sus compañeros del plantel de Godoy Cruz desmitificó aquello de “líder negativo”. Las lágrimas de muchos de ellos, los sentidos mensajes en cada posteo y el homenaje de ayer en Mar del Plata así lo afirman. El Mago Ramírez, otro de los ídolos del Tomba que compartió vestuario con el Morro en 2016, desmintió tal aseveración con firmeza: “El Morro era todo lo contrario a lo que dijo Mansur, era un líder positivo. Él es dirigente y nunca estuvo en un vestuario” , soltó en el programa partidario de CNN Radio.

Además, durante las últimas semanas, otro tema sacudió las tempestuosas aguas de la cuestionada comisión directiva encabezada por Mansur: la libertad de acción de Juan Bolado. El joven arquero, uno de los que mayor proyección tenía en el club, rescindió el contrato y firmó con el Deportivo Maipú.

Por esta situación, hay dirigentes que analizar renunciar (para ponerse definitivamente en la vereda de enfrente), algo que también se le cruzó por la cabeza al golpeado Sebastián Méndez a pesar de que luego salió a dementirlo. Lo del Gallego tenía lógica porque en poco más de dos meses padeció de cerca la muerte de dos personas muy queridas: Diego Maradona y Santiago García.

¿Y los hinchas? La relación entre los fanáticos tombinos y la dirigencia no pasaba por su mejor momento. Las pésimas campañas y las malas decisiones de los últimos tiempos provocaron malestar. Pero la muerte del ídolo fue la gota que colmó el vaso. Y en las redes sociales quedó claro que no hay vuelta atrás en esta situación. Cientos de posteos diarios le piden la renuncia a Mansur. A tal punto llegó la tensión, que el club decidió bloquear los comentarios en su cuenta de la red social de Twitter. Insólito.

¿Cómo fue la semana del plantel? Como lo explicó el propio DT, fue muy difícil. “No estamos bien, nos ayudó un psicólogo”, expresó en la previa. La situación anímica del plantel es tan compleja que en el transcurso de la semana tendrán charlas de terapia con un profesional especializado en el tema depresión. “Tuvimos conversaciones con toda la gente del club y hablamos que hay que mirar para el costado y ver si el otro está bien. Estar pendiente de qué les pasa a nuestros compañeros; somos seres humanos” , expresó el Gallego antes de dejar un mensaje para la reflexión: “Lo ideal es que las desvinculaciones se hagan antes de empezar. No es bueno que los jugadores entrenen aparte, se sienten marginados”.

Pasó más de una semana de la desaparición física de Santiago García, el hecho más triste y doloroso de la historia de Godoy Cruz Antonio Tomba. Sobran las preguntas, brillan por su ausencia las respuestas de quienes deben darlas. Hasta ahora, los únicos que salieron a ponerle el pecho a la situación fueron sus excompañeros y Sebastián Méndez. Excesiva presión para ellos. Si hubiese muerto un jugador de Boca o River, el partido de ayer seguramente se hubiese postergado. Ni eso fueron capaces de hacer en su memoria. Porque, aunque algunos hagan hasta lo imposible por no abortar los negocios, no siempre el show debe continuar.