La muerte de Maradona: investigan presuntas coimas de Luque al entorno de Diego

La muerte de Diego Armando Maradona sigue doliendo. Y la herida se hace más profunda aún a medida que salen a la luz distintas evidencias de lo mal cuidado que estuvo el Diez en el último tiempo. Se conoció un material que compromete no sólo a Leopoldo Luque sino también a Vanesa Morla, hermana de Matías y encargada de llevar los gastos mensuales de Pelusa: por eso se investigan presuntas coimas del neurocirujano al entorno.

Según relevó Infobae, los fiscales de San Isidro, que están al frente de la investigación por el fallecimiento de Maradona, encontraron mensajes de texto, audios y recibos de transferencias bancarias en los que podrían constatar que el entorno liderado por Matías Morla le cobraba un retorno del sueldo al equipo médico que estaba a cargo de Diego, fundamentalmente a Luque.

“Esto surge de las pericias realizada a distintos teléfonos y es bastante claro el accionar por el cual se les pedía una especie de coima o retorno inmediatamente después de que, al menos uno de los médicos, cobraba sus honorarios. No descartamos que haya sucedido con el resto pero las pruebas más contundentes son en relación al sueldo de Luque”, le contó a Infobae una fuente con acceso al expediente.

La información a la que accedió Infobae indica que Luque arregló con Vanesa Morla un salario mensual de 100 mil pesos, cuyo primer pago se hizo por los primeros dos meses. De esa suma, a través de chats y audios fechados entre el 15 y 17 de enero de 2020, se interpreta que la hermana de Matías se habría quedado con 20 mil pesos.

“Doctor, ¿dónde está mi torta?”, dice Vanesa en alusión a ese dinero en forma de retorno. “Agarré tu plata pero la fui gastando durante el día. No tengo toda tu plata. Si vos querés te transfiero. Pásame tu cuenta y listo” , respondió Luque vía audio.

Finalmente, Luque le transfirió el dinero en la cuenta bancaria el mismo 17 de enero. En otros audios, Vanesa y el neurocirujano conversan sobre cómo retirar el dinero y los recibos.

Incluso Luque le dice a Vanesa que cuando su mujer se entere del retorno no le iba a gustar. “Cuando le cuente que de esa plata te tengo que dar a vos no me va a creer, bueno no importa. Quedamos así, lo busca mañana mi mujer”, revela Infobae sobre dicho diálogo.

La secuencia se cierra con la contestación de Vanesa, también por audio: “Cuando (tu mujer) vea que se queda 180 y me da 20 va a decir esta piba es una capa total. Es la capas de las capas. Por favor Luque, por favor…”.

Está claro que día a día siguen apareciendo cabos que producen indignación y llevan la situación a un extremo que trasciende el tema de la salud. El escándalo continúa y promete nuevos capítulos, mientras la junta médica ya hace su parte.