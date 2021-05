“La Mole” Moli, albañil: lo que le gusta de su trabajo, cuánta “plata le queda” y su relación con “la Negra”

“Hola, mi loco”. Fabio “La Mole” Moli saluda a Mundo D desde el techo de una obra en construcción. Sonríe, mientras lanza la cuchara de albañil hacia arriba, y la vuelve a agarrar luego de dar varias vueltas en el aire.

Con la misma cuchara tira la mezcla sobre un ladrillo, la desparrama, le apoya otro ladrillo encima y con el mango le da unos golpecitos, mucho más suaves que los que supo dar en un ring.

Alejado del boxeo y la tele, el excampeón argentino y sudamericano, en la categoría pesado, volvió a su viejo oficio: la albañilería.

“Subí a esa tapia por la escalera y de ahí saltá al techo”, nos indica. Pretende que hagamos la nota ahí arriba. Le proponemos que baje.

Sentado sobre el borde de un gran recipiente de chapa, en el que prepara la mezcla, “La Mole” se acomoda para conversar. Nos señala un balde para que nos sentemos y comienza a hablar, sin filtros.

Dice que está feliz. Le pega a Marcelo Tinelli. Habla sobre su paso por la televisión, el teatro, la política y sobre su relación con “La Negra”, su expareja. Cuenta que trabaja en un libro y que le propusieron ser diputado.

La albañilería fue mi vida. A los 8 años empecé a trabajar en las obras. A la mañana iba al colegio y a la tarde a trabajar. Fabio Moli

Cuenta que con esa edad llevaba un balde entre medio de las piernas, agarrándolo con las dos manos. “A este trabajo lo llevo en la sangre. No sé hacer muchas cosas más. Esta es mi vida. Y estoy bien, estoy feliz”, resume, mientras de fondo se escuchan canciones de cuarteto.

Asegura que no volvió a este oficio por necesidad económica. “No estoy seco. Tampoco tengo mucha plata. Tengo alquiladas algunas propiedades. Estuve dos años viviendo sin hacer nada. Eso no me hacía bien. Necesitaba hacer algo para pensar en otra cosa”, explica.

La “Tele” y el boxeo

Sobre su fama en la televisión dice que jamás lo confundió. Comenta que siempre tuvo los pies sobre la tierra y que sabía que en algún momento se iba a acabar.

Afirma que no estaba en sus planes incursionar en la televisión y el teatro. Moli fue ganador del concurso televisivo Bailando por un sueño 2010 y también del concurso Cantando por un sueño 2012.

A "lo Mole". Moli hablando con el periodista de La Voz. (La Voz) La Voz

“El paso por la tele me dejó todo falsedad y mugre. Yo tendré muchos defectos, pero soy de palabra”, dice.

De ese mundo y de la política, cuenta, no le quedaron casi “amigos”. Sólo algunos, que se pueden contar con los dedos de las manos. Nos pide que los nombremos: el exboxeador Jorge Dáscola, “Lagarto” Guizzardi, “La Vaca” Potenza, entre otros. “De Buenos Aires, nadie”, completa.

Respecto a su carrera boxística, Moli la califica como “excelente”. Fue campeón argentino y sudamericano. Y tuvo dos chances internacionales.

Asegura que por el momento no tiene pensando hacer nada relacionado con el boxeo. Otro capítulo de su vida es el relacionado con “La Negra”, su expareja. En 2019 el exboxeador fue denunciado por su entonces pareja. Moli negó las acusaciones, pero fue imputado por lesiones leves calificadas y amenazas.

En el techo. Fabio trabaja y se divierte con la cuchara. (La Voz) La Voz

Pese a eso, dice que su relación con “La Negra” está muy bien. “Hay una causa judicial, pero con ella estoy muy bien. No estamos viviendo juntos, pero estoy todo el día con ella. Nadie sabe la verdad sobre esto”, aseguró.

La causa contra el exboxeador fue elevada a juicio. “Me gustaría que se televise”, dice para cerrar el tema.

“La Mole” cuenta que hace unos días se acercó un político a proponerle que se postule como diputado. “Si me buscan para decirme lo que tengo que hacer, conmigo no cuenten”, avisa. Dice que, aunque le interesa la política, no va a durar, “porque la política es falsa”.

Cuenta que todas estas experiencias lo impulsaron a escribir un libro, en el que repasará su infancia, su carrera boxística y su paso por la televisión y la política.

“Arranqué con mi niñez; seguí con el boxeo y la tele y ahora estoy en el capítulo de la política. Le voy a pegar a varios”, adelanta.

Sobre Tinelli

Sobre las críticas que recibió por las carreras de galgos dice que mientras tenga vida las va a defender. “Dijeron muchas cosas que no fueron. Me mataron. Las críticas hicieron que se me cayeran muchos trabajos y sponsor”, señaló.

“Todos los que hablaron, hablaron de oído. Los mandaron a hablar. Jamás maltraté a un perro. No existía el maltrato en las carreras”, aseguró.

Habilidad. La de Moli de lanzar la cuchara con la que trabaja. (La Voz) La Voz

Dice que a sus perros los tiene en un campo, pero que ya no corren. Y deja abierta la pregunta sobre por qué voltearon las carreras de galgos.

Recuerda que Marcelo Tinelli lo “mató” por este tema. Y cuenta que se juntaron. “Cuatro veces me pidió disculpas. No lo disculpé. Me levanté y me fui. Ya me había hecho mucho daño”, dijo.

La “Mole” le ganó un juicio a Marcelo Tinelli por calumnias e injurias, luego que el conductor dijera que el exboxeador maltrataba a los perros.

*Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.