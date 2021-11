Julieta Gelvez, piloto oriunda de Colonia Segovia, Mendoza, y residente actualmente en Zárate, BUneos Aires, hará su debut en la penúltima fecha del Campeonato de Top Race Junior, se incorpora al equipo Vitarti Girls Team y lucirá el número 55.

Gelvez comenzó a competir en karting a los 18 años, con el sueño de llegar hasta las categorías nacionales. Para lograr ese objetivo trabaja, entrena todos los días y ahora, afronta muy ilusionada este desafío de autos con techo. “Estoy muy contenta con esta posibilidad, hace poco me fui a vivir a Buenos Aires para estar más cerca de las oportunidades, ya que viviendo en Mendoza y estando tan lejos, notaba que se complicaban las posibilidades de llegar a competir a nivel nacional”.

Además Juli Gelvez expresó: “Tal vez no llegue a esta carrera como me hubiera gustado, hubiera estado bueno hacer una prueba intensa para conocer un poco el Top Race Junior, el circuito tampoco lo conozco. Me estoy preparando visualizando cámaras y conversando con algunos pilotos que ya han participado en el trazado San Juan Villicum”.

La mendocina Julieta Gelvez debuta en el Top Race

Por último, Gelvez contó sobre los objetivos en el debut: “Competiré contra mí misma, no pretendo ganar por ahora, quiero afianzarme en la categoría, fortalecer la relación con el grupo y poco a poco evolucionar. Espero que sea un gran fin de semana ya que muchos amigos seguramente van a estar en el circuito el día de mi debut”.