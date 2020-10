La Liga Nacional de básquet está a la vuelta de la esquina. De hecho se acordó que el inicio de la temporada 20-21 sea a principios de noviembre, aunque falta la confirmación de las sedes que formarán parte de las “burbujas” donde la principal categoría de nuestro país empezará a desandar un largo camino hasta coronar a su campeón. Si bien se había confirmado a la provincia de Córdoba como sitio de disputa de la LNB, el crecimiento de casos de coronavirus llevó a las autoridades gubernamentales de esa provincia a pedir la cancelación de la idea. En consecuencia, ahora desde la Asociación de Clubes se trabaja buscando alternativas. En ese sentido, en las últimas horas trascendió que la provincia que más posibilidades tiene para albergar a las “burbujas” es Buenos Aires, una provincia que, comparada con otras del interior, mostró una curva descendente de casos de Covid-19, por lo que se piensa que en esta semana se terminarán de resolver detalles con el Ministro de Turismo yDeportes de la Nación, Matías Lammens, como así también su par de Salud, Ginés González García.

Mientras aquello sucede, los equipos continúan preparándose lo mejor que pueden en medio de protocolos y medidas sanitarias de cada provincia. Muchos de los clubes ya tienen a sus planteles conformados y con presencia mendocina. Como viene sucediendo en los últimos años, Mendoza aportará talento y calidad en un mercado de pases austero, y donde las instituciones decidieron no hacer “locuras” para buscar el máximo rédito deportivo.

Por “La Gloria” nacional. A Instituto se le viene negando el título desde hace tiempo, pero la entidad cordobesa logró mantener una base importante comparada con la temporada anterior, por lo que lo convierte en uno de los favoritos al título. Con Sebastián Ginóbili como cabeza del proyecto, La Gloria buscará dar el golpe con Lucas Reyes y Nahuel Buchaillot en sus filas. El Chiriguita -ficha U23- es el principal reemplazante de Santiago Scala en la conducción de un equipo que volverá a tener a Martín ‘Loku’ Cuello como principal figura. El chico mendocino, que surgiera en la cantera de Leonardo Murialdo, es todo un experimentado en el quinteto de Alta Córdoba. Desde que llegó a la provincia mediterránea, jugó en la liga cordobesa, Liga de Desarrollo y después empezó a transitar su camino en la estructura de la LNB.

En el caso de Buchaillot, regresó en este mercado de pases tras su paso por Salta Basket. Si bien está en Instituto desde hace tres años, cuando llegó desde Andes Talleres con sus sueños e ilusiones adentro de un bolso, ahora es una de las grandes realidades del básquetbol mendocino. “El objetivo es tratar de equipar y en los minutos que me toque entrar, dar lo mejor y poder rendir, así agarro más confianza”, contó hace unos días ‘Bucha’. Con 20 año y una madurez que sorprende, Nahuel sabe que regresó como pieza de recambio, aunque eso no le impedirá trabajar para ganarse un lugar en la consideración de Sepo, un DT con grandes conocimientos y que trabaja muy bien con los jóvenes.

El más experimentado de todos. Federico Aguerre fue ratificado en Boca Juniors y, a la espera de lo que resuelva Matías Sandes (juega en Uruguay y por La Ribera aún le guardan un lugar), el alero es de los mendocinos de más trayectoria en la Liga Nacional. Desde que llegó al Xeneize, supo ganarse un lugar de titular y hasta fue citado para diferentes selecciones argentinas. En la campaña pasada, Fede fue una de las fichas más importantes del club, con 12.3 puntos por juego (59% en dobles, 33% en triples, 5.4 recuperos y 1.3 asistencias) en los 29 minutos de promedio que jugó en los 26 partidos disputados antes de que la LNB se suspendiera a causa de la pandemia. “En principio estaría para pelear arriba y creo que se puede dar. Hay muchos jugadores que se conocen de temporadas anteriores así que creo el armado del equipo ilusiona”, contó Aguerre, cuyo mejor encuentro en la campaña 19-20 fue ante Olímpico de local (24 pts, 12 reb y +31 de valoración).

Al talento de este mendocino que cumplirá su décima temporada en la Liga Nacional, se le suma la vuelta de Leonel Schattmann y Martín Leiva, más la continuidad de Adrián Boccia y la contratación de Nicolás De los Santos para la base de un equipo que será dirigido por Gonzalo García. “Trato de ponerme bien físicamente y mejorar cosas con respecto a la temporada pasada. En los grupal es difícil poner una posición. Jugar en burbujas es duro, son torneos cortos, no sabés si vas a tener el equipo completo y si habrá muchas variantes”.

En la tierra del chamamé. Martín Fernández, por ahora, completa el cupo de mendocinos en el básquetbol de elite de nuestro país. Seguirá en Regatas Corrientes, bajo la conducción de Lucas Victoriano, y con una estructura que además incluye a: Leandro Vildoza, Juan Pablo Arengo, Marco Giordano, Tayavek Gallizzi, Patricio Tabarez, Paolo Quinteros y Xavier Carreras.

También hay valores de Mendoza en Liga Argentina

A la espera de lo que defina la dirigencia de Rivadavia Basket, si jugará o no la edición 20-21 de la Liga Argentina (ex TNA), el básquetbol mendocino estará representado por Juan Pablo Pedemonte, Rodrigo Lavezzari y Facundo Sanz. A este trío se le podría sumar Ariel Ramos, quien tiene pretensiones de bajar desde la LNB ya que no cuenta con demasiado lugar en Ferro Carril Oeste. En consecuencia, Mendoza tendrá a cuatro valores surgidos en nuestro básquet representándonos en la principal categoría.Claro que todo está supeditado a si en el Naranja consiguen reunir el presupuesto para tener otro intento de ascenso a la elite.

Un par en la Patagonia. Rodrigo Lavezzari y Facundo Sanz fueron confirmados en Del Progreso de General Roca, equipo estará bajo la órbita de Juan Kass y que además ya confirmó las fichas mayores de nuestros conocidos Lucio Castellani y del puntano Gustavo Maranguello. El conjunto rionegrino también está proximo de definir al interno Carlos Báez y al escolta Manuel Lambrisca.

Por la misma zona. Así como en los casos anteriores, Juan PabloPedemonte jugará en Ciclista Juninense, una institución que, como Del Progreso, también está agrupado dentro de la Conferencia Sur. Entro todos los representantes de esta categoría, Ciclista es de los equipos que más armados están. Agustín Acuña, Bautista Arrascaete, Derrick Woods, Ignacio Colsani, Alejo Britos y Desmond Kennedy, más los juveniles Bruno Conti y Silvano Merlo.