La Liga Mendocina de Fútbol sumó más problemas legales

Más problemas para la Liga Mendocina de Fútbol. La Dirección de Personas Jurídicas resolvió el viernes pasado impugnar las dos últimas Asambleas Extraordinarias que realizó la LMF ratificando el dictamen de la doctora Carolina Lask -asesora legal de la DPJ- en la que prohibía la realización de asambleas de aprobación de balance y elección de autoridades hasta tanto no se resuelva la situación procesal del presidente Carlos Suraci y el tesorero Alfredo Arias.

Tanto Suraci como Arias (además del empresario Ricardo Miranda) fueron imputados por la Justicia en diciembre de 2020 por el fiscal Santiago Garay como posibles partícipes primarios del delito de “administración fraudulenta” en el proceso judicial que surgió luego de las irregularidades registradas en la salida del dinero y la posterior celebración de los contratos de la obra de construcción del futuro edificio de la Liga Mendocina de Fútbol, que finalmente no se llevó a cabo durante el año 2019.

La primera asamblea que impugnó la DPJ data del 28/12/2020 que modificó el estatuto y se realizó en el Club Andes Talleres. Y la segunda asamblea que declaró ineficaz es la última del 2/12/2021 que aprobó los balances del cuestionado ejercicio 2019/2020 y realizada sin libros sociales por estar en proceso de investigación. En esa última Asamblea, la Liga fue notificada horas previas por la DPJ sobre la ratificación del dictamen de la Dra. Lask, pero los consejeros y asambleístas hicieron caso omiso a lo dictaminado de abstenerse de realizar actos por la Resolución Nº 4.282.

El doctor Claudio Morán (abogado matrícula 11562) flamante abogado de una de las partes querellantes (David Berbel, por Guaymallén, Juan Rosales, por Palmira, y Emilio Castronovo, por Murialdo) fue quien se presentó ante la Dirección de Personas Jurídicas para denunciar tal hecho.

“Lo que hicimos era de público conocimiento. Ellos no podían realizar ningún acto asambleístico hasta no obstante se resuelva la situación penal de algunos integrantes de la actual Comisión Directiva de la Liga Mendocina, que lo establece el artículo 11 de la Ley 9002 que regula la Dirección de Personas Jurídicas”, le explicó Morán a Los Andes.

Y agregó: ”La Liga hizo caso omiso, pero nosotros tuvimos entrevistas personales con el Dr. Sebastián Soneira, que es el Director de Personas Jurídicas, donde dio las garantías de que nada de lo que fuera contrario a las leyes que regulan a las asociaciones civiles no iban a tener el aval de la DPJ hasta tanto no cumplieran con los dictámenes indicados”.

Dentro de estos elementos que había solicitado la DPJ a la Liga era el distracto de la escritura pública del Fideicomiso, algo que nunca se llevó a cabo porque hubo una serie incumplimiento por parte de la empresa SJ Solar en la causa penal que están imputados el presidente Carlos Suraci, y el tesorero Alfredo Arias.

Otro de los puntos que solicitó la DPJ fue que la Liga presentara la resolución de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos sobre el sobreseimiento o la falta de méritos debidamente certificada, lo que no se hizo efectivo porque la causa hasta los últimos días de diciembre se estuvo instruyendo y ya “está cerca de la elevación a juicio”, aportó Morán.

El abogado también aclaró que solicitaron la imputación de Roberto Castillo, candidato a presidente en las próximas elecciones. “Desde hace muchos años la Liga se viene manejando de forma arbitraria, omitiendo la normativa que los regula como es el estatuto. Se encontraron muchas causas irregulares en la causa penal. Hemos pedido la imputación por el delito de administración fraudulenta de quien es el candidato a presidente de la Liga Mendocina de Fútbol en este momento, que es el señor Roberto Castillo. Hay una solicitud de imputación por parte de esta querella que tendrá que resolver la fiscalía”.

Otro que podría correr la misma suerte es el doctor Alejandro Jofré, asesor letrado de la Liga Mendocina. “Hace un tiempo se presentó a declarar por el artículo 318 y a criterio de esta defensa se constataron muchas anomalías en el contrato de locación y en el fideicomiso. Hubo muchas irregularidad con los balances que presentaron con los profesionales de las ciencias económicas que es muy irregular, existe mucho desfasaje de dinero. Todas esas pruebas de investigación que hemos presentado en la fiscalía y las que tenemos por presentar nos hace pensar que hay más personas involucradas en esto. No sólo en la administración fraudulenta, sino en el negocio que llevaba a cabo la Liga con desfasajes en su cuenta”.

En cuanto a la posible intervención, señaló. “Es una medida que debe tomar la DPJ de acuerdo a la gravedad del tema. No hay que olvidarse que la Liga nuclea 32 clubes y que juegan aproximadamente 30 mil chicos. Tener una Liga en ese estado no es un buen ejemplo. La Liga está para apoyar a los clubes, no para hundirlos”, concluyó Morán.

Conflicto con la asociación de “Nani” Espinoza

En una de esas asambleas, la Liga había decidió no renovarle contrato a ACAMA, la asociación de árbitros que conduce el juez internacional mendocino Fernando Espinoza. A raíz de todo ello se armó una gran polémica porque ha generado una grieta arbitral con la otra asociación de árbitros importante de Mendoza, la UMA, que sí renovó su contrato. “A la actual conducción de la Liga Mendocina de Fútbol, cuyos dirigentes están casi todos imputados, debo decirles que han dejado 60 familias sin trabajo”, comentó Espinoza ayer ante la consulta de Los Andes.

Espinoza aseguró tener las pruebas de que existe relación laboral entre la Liga y su asociación. “Es probable que la semana que viene la Justicia ratifique la situación de los imputados y a DPJ podría intervenir para hacer un llamado a elecciones para renovación de autoridades en Garibaldi 83. Estamos expectantes de eso porque con esta conducción actual está claro que nosotros no seguimos”, expresó Espinoza.

Aprobaron el formato de torneo

Esta semana que pasó comenzaron las sesiones de asambleístas en la Liga Mendocina de fútbol, con el principal motivo de determinar los puntos fundamentales para el campeonato que se aproxima en este 2022.

Entre los puntos más importantes tratados por el Consejo Directivo de la Liga Mendocina de Fútbol, se aprobó la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19, para dirigentes, cuerpo técnicos, árbitros, jugadores y trabajadores de prensa.

Según se estableció desde el ente madre del fútbol mendocino, la temporada de la Primera división A tiene fecha de inicio el próximo 27 de febrero. El mismo tendrá torneo Apertura y Clausura, todos contra todos y habrán dos descensos a Primera B.

Además, destacaron que esta Copa de la Liga Mendocina de Fútbol 2022 portará el nombre de Sergio Merlos, histórico consejero y dirigente de Academia Chacras Mendoza recientemente fallecido.