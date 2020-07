La Liga Mendocina le declaró la “guerra” a Quiroga

No hay paz. La interna de la Liga Mendocina de Fútbol está en su punto máximo de ebullición. Es que a las denuncias (penal y civil) por supuesta administración infiel de los fondos de los clubes y otra serie de irregularidades estatutarias, encabezadas por el presidente de Gutiérrez Carlos Quiroga y su par de Guaymallén -David Berbel- entre otros, se le ha sumado en el último tiempo el contrataque de la actual conducción de Garibaldi 83.

A través de una carta firmada por el titular del ente madre, Carlos Suraci y el secretario Fernando Carreras, Gutiérrez Sport Club fue notificado hace unos días que su actual presidente se encuentra cumpliendo una sanción de expulsión dictada por la Liga en el año 2002. Por la cual, queda inhibido para actuar en representación de la institución celeste en todo lo relacionado con el fútbol.

Desde el lado de Quiroga, uno de los candidatos a ocupar el sillón en las próximas elecciones, están preparando un descargo y están dispuestos a llevar el tema adonde sea necesario porque lo consideran una “chicana” a las denuncias de Quiroga hacia la actual gestión de la Liga.

Matías Santoni, abogado de la parte querellante en la causa penal por estafa que lleva adelante el fiscal Santiago Garay, explicó los motivos de una presunta nueva anormalidad. “Carlos Quiroga fue electo presidente de Gutiérrez y se le informó en su momento a la Liga, que no puso objeciones. Además, firmó pases de futbolistas, ha sido miembro del Consejo Federal e intervino en cuatro asambleas en las que se aprobaron balances. Todo esto hace que Quiroga haya sido convalidado y ratificado”.

La doctrina de los actos propios: Para Matías Santoni se está incurriendo en la teoría de los actos propios. ¿Qué significa esto desde el punto de vista jurídico?Conocida en latín bajo la fórmula non venire contra factum propium, proclama el principio general de derecho que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad; es decir, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que había actuado de esa manera movido por la buena fe de la primera.

“La Liga hoy no puede decir que Carlos Quiroga está inhabilitado cuando ellos se han dirigido hacia él como presidente de Gutiérrez y lo han convocado a las distintas asambleas. En ese caso, todo lo que Carlos Quiroga firmó sería nulo. Además, hay una violación al derecho de defensa porque nunca fue notificado. Suraci maneja la Liga como si fuera un patrón de estancia”, cerró el colegiado.

Elecciones de la Liga: ¿‘Goli’ González lanza su candidatura al sillón?

En medio de la interna entre el oficialismo y un grupo de dirigentes opositores a la actual gestión, Alejandro “Goli” González, exvicepresidente de la Liga Mendocina de Fútbol, expresó ayer que no descarta ser candidato a presidente de la Liga Mendocina de Fútbol. “Me han llamado muchas personas y no descarto la posibilidad de ser candidato, sería un máximo honor, pero no depende de mí”, manifestó en declaraciones al programa Dos de Punta. Entre otras cosas, González salió a respaldar la gestión del actual presidente, Carlos Suraci: ”No creo que haya habido alguien que le haya generado más recursos a la Liga que Carlos Suraci. La Liga tiene sistemas de seguridad y controles inclusive superior a algunos bancos. Todos sus empleados son gente honesta. Me dolería si no se va por la puerta grande”, deslizó quien sigue siendo colaborador en Huracán Las Heras.