La Liga Mendocina dio el “ok” para que los equipos se entrenen pero no habrá competencia 2020

La Liga Mendocina resolvió dar por finalizado el año deportivo de competencias oficiales, debido a la Pandemia de covid-19, según lo resuelto por el Gobierno, quien habilitó abrir sus puertas a los clubes mendocinos para que se practiquen actividades deportivas cumpliendo con los respectivos protocolos de salud.

Por tal motivo es que desde la Liga se anunció mediante un comunicado que “las instituciones quedan liberadas para disponer solamente de entrenamientos en las mismas”.

En un breve diálogo con Los Andes, el presidente de la LMF, Carlos Suraci sostuvo que “cada club deberá respetar lo que dispuso el Ministerio de Salud de la provincia, como en cualquier deporte. Ante esta habilitación para los clubes, la liga no interfiere en la decisión de cada institución para activar sus actividades o no, en cuando a entrenamientos. Que tengan actividades los clubes es responsabilidad de cada institución”. Lo que hizo la entidad madre “fue responder al decreto del Gobierno donde no permite competencias”. Por tal razón es que “hay algunos clubes que ya han decidido cerrar sus puertas hasta enero para no correr riesgos y otras que abrirán”, sostuvo.