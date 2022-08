La Liga Mendocina atraviesa por un nuevo conflicto con “los hombres de negro”

El lunes pasado, la Unión Mendocina de Árbitros, una de las asociaciones arbitrales que tiene contrato vigente con la Liga Mendocina de Fútbol denunció -mediante un comunicado publicado en sus redes sociales- que desde hace dos meses y medio, los jueces de dicha asociación no están siendo tenidos en cuenta para dirigir ningún partido de divisiones infantiles, inferiores, Primera B y Primera A, tanto masculinas como femeninas, de la Liga Mendocina de Fútbol.

“Desde nuestra CD hemos agotado ya todas las variantes diplomáticas, legales y judiciales existentes para conocer las verdaderas razones que llevaron tanto a la LMF, como así también al Consejo de Árbitros a prescindir de nuestros servicios súbitamente y sin darnos razón alguna”, reza una parte de la misiva. Y agrega: “Hoy nuestros asociados se encuentran sin respuestas y se sienten manoseados en su trabajo. La UMA se encargó de que jamás le faltasen árbitros a nuestro fútbol y se brindó sin dudarlo en cada momento, prestando sus árbitros en cada partido y cada cancha donde fuesen designados. No creemos merecer tamaño destrato”.

Para remitirse a este conflicto hay que remontarse a diciembre del año pasado, cuando la asociación ACAMA determinó hacer paro en la última fecha del torneo liguero debido a que en una final de Cuarta División entre Godoy Cruz y Luján los juveniles del Tomba agredieran brutalmente al árbitro del partido Franco Alemany y a uno de sus asistentes, ambos afiliados de dicha asociación.

En ese momento, la Liga Mendocina conducida por Carlos Suraci intimó a las tres asociaciones (la otra es conocida como “La de la Esquina”) mediante una circular para presentarse a dirigir en la última fecha del torneo, caso contrario tendrían problemas legales y no se les renovaría el contrato. ACAMA, la asociación de árbitros que conduce el juez internacional Fernando Espinoza, decidió parar y en enero de este año el Consejo Directivo de la Liga decidió no renovarles el contrato, una decisión que dejó a más de 60 árbitros sin dirigir.

El 20 de mayo pasado, tras la asunción de Omar Sperdutti en reemplazo de Carlos Suraci, ACAMA firmó contrato con la Liga nuevamente, dejando a la asociación de San Luis -a la que habían llamado para completar el plantel de árbitros- sin representantes y continuando la relación laboral con UMA y la asociación “de la esquina”. Tiempo después, por disposición de la Liga se formó un Consejo de Árbitros que iba a tener la capacidad de tomar la disponibilidad de las tres asociaciones y repartir las designaciones correspondientes.

“Desde ese momento nunca más designaron a un árbitro de UMA ni siquiera para un partido de infantiles. Tampoco nos pidieron disponibilidad, pero nosotros la pasamos todos los fines de semana porque tenemos contrato. Hemos mandado dos cartas documento y no hemos tenido respuesta. Creo que se manejan de esa forma para desgastar y para que nuestros afiliados se pasen a ACAMA. Son más de 35 familias que están perdiendo poder adquisitivo porque no cuentan con uno de sus principales ingresos. Ojalá esto se solucione lo antes posible porque no le hace bien al arbitraje”, afirmó Iván González, uno de los jueces con más experiencia y dirigente de la UMA.

Los Andes intentó por varios medios comunicarse con el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti, pero no hubo respuesta alguna.