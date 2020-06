La Lepra no tiene paz

Pecado de juventud o ansiedad; llámelo como quiera. Lo que pasó ayer, en horas de la mañana, cuando se conoció un comunicado “oficial” del plantel de Independiente Rivadavia en apoyo a Matías Minich, distó de ser algo grupal. ¿Qué pasó? La frase que se leyó en las redes sociales no fue algo acordado entre todos los jugadores, sino más bien la publicación de uno en particular. Por la tarde, varios se apuraron a confirmar que desconocían la existencia del comunicado. “No sabemos de dónde salió, yo me enteré por los medios. Si bien queremos lo mejor para el club, queremos mantenernos al margen en este momento”, contó Cristian Aracena, en el capitán azul.

El entrenador azul dijo desconocer que será de su futuro.

“Los jugadores de Independiente Rivadavia apoyan al actual cuerpo técnico para que sigan ocupando sus respectivos cargos ante el posible cambio de gestión en el club, ya que lograron darle identidad y confianza al equipo en los momentos más difíciles”, rezaba el texto que se viralizó en las redes sociales y que, según confió un allegado a la entidad, fue escrito por un solo jugador, sin previa charla con sus compañeros.

Durante la jornada, fueron varias las voces que se levantaron en contra de lo publicado y expresaron que, pese a su absoluto apoyo al entrenador y todos sus colaboradores, no es momento para generar polémicas en el marco del difícil contexto que vive la entidad.

“Ni idea de donde salió. No creemos que sea momento para emitir un comunicado, aunque esto no quiere decir que no apoyemos el trabajo que hizo Matías”, contó Luciano Sánchez.

Queremos lo mejor para el club, pero preferimos mantenernos al margen ahora

Abel Peralta también dijo lo suyo: “Nadie puede explicar que pasó. No sabemos de dónde salió ni quien fue”.

La situación expuso un clima interno que no parece ser el mejor. Pese a que muchos se encargaron de desmentirlo, la relación entre dos grupos estaría quebrada. Eso habría generado el desencuentro y un comunicado que no tuvo aval absoluto de todos los jugadores.

El defensor Yair Marín fue quien intentó bajarle el tono a la polémica: “un compañero se apuró a sacar un comunicado, sin consultar nada. No es que no estemos de acuerdo, pero no hubo comunicación alguna entre nosotros. Sin embargo, no existe ninguna interna en el plantel. Por supuesto hay más afinidad con algunos que con otros; pero no pasa de ahí”.

No existe ninguna interna en el plantel; un compañero se apuró en la publicación

Se viene Generación Azul

Ayer finalmente cerró el plazo para la presentación de listas y, tal como se había anunciado en las últimas horas, el grupo encabezado por Carlos Castro finalmente fue el único que consiguió todos los avales.

De esta manera, empieza a clarificarse el futuro del club. Ahora habrá que esperar la confirmación de la Junta Electoral y el Órgano Fiduciario. Con el ok de estos entes, las elecciones se celebrarán el 19 de julio y Castro será el nuevo presidente de la entidad, acompañado de Jorge Pujol, como vicepresidente primero; y Pablo López, vicepresidente segundo.

Esta agrupación llegó con el aval del grupo inversor que asumiría la conducción del fútbol profesional y que provocaría la vuelta de varios históricos a la entidad.

El club se encuentra entre una nueva dirigencia y otro grupo inversor con ganas de desembarcar.

Un nuevo grupo inversor se presentó ante el juez

Inversión en infraestructura, conformación de un plantel altamente competitivo, impulso a las divisiones inferiores, total apoyo a todas las disciplinas y cancelación de la deuda total de la entidad. Parecen una utopía, pero forman parte de las propuestas que conforman el proyecto que ayer fue presentado ante el Tercer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza y que buscará prorrogar las elecciones para lograr dar forma al proyecto final.

“Se hizo una presentación formal para conseguir una prórroga de 20 días de las elecciones (NdR: serán el 19 de julio). La idea es lograr un poco más de tiempo para presentar un proyecto de nivel y calidad”, contó Daniel Fernández, exjugador y actual cabeza visible de este grupo empresario brasilero, “con oficinas en 6 países y dueño de varios clubes en el mundo”.

Aunque Fernández no brindó demasiados detalles, la intención es aplicar un proyecto que se haría cargo de la deuda total de la entidad (“calculamos unos 48 millones de pesos”, dijeron) y con un plazo no menor a 10 años. ¿Sería un gerenciamiento? No lo dicen, pero a las claras, esa parece la intención. “No queremos un proyecto a corto plazo”, confió el ahora empresario deportivo.

El control total del fútbol del club, será acompañado de un apoyo absoluto al resto de las actividades que hoy tiene Independiente Rivadavia.