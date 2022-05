La jugadora estrella de Boca que había apoyado a Sebastián Villa tomó una fuerte decisión tras la ola de críticas

Una situación particular se produjo en el siempre movido mundo Boca. Es que Yamila Rodríguez, figura del equipo femenino del Xeneize, tuvo que salir a dar explicaciones y hasta tomó una decisión al haber apoyado a Sebastián Villa, el colombiano denunciado por “abuso sexual, violencia de género e intento de homicidio”, tal como reza la carátula de la causa.

El tema es que Rodríguez decidió publicar una foto en sus redes sociales en la previa del choque entre Boca y Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. El detalle es que la camiseta que se le ve puesta lleva el nombre del delantero Sebastián Villa, quien enfrenta gravísimos cargos en la Justicia por supuestos actos de violencia hacia dos mujeres, denuncias y acusaciones que la Justicia deberá determinar.

A pesar de las denuncias y la delicada situación, Boca decidió que Villa juegue de titular frente a la Academia, partido que ganaron los de Battaglia por penales.

Lo que indignó a muchos hinchas de Boca fue que Yamila Rodríguez, una de las grandes impulsoras de la igualdad en el fútbol femenino, haga público su apoyo a un futbolista que últimamente fue gravemente denunciado por dos mujeres (Daniela Cortés y una mujer de la que se resguarda su nombre por motivos judiciales).

El descargo de Yamila Rodríguez tras su apoyo a Villa

A propósito de todos los comentarios en contra y la ola de repudios que se produjo en redes sociales, la futbolista Yamila Rodríguez decidió hacer su descargo vía Twitter.

El descargo en redes sociales.

“A razón de la foto que subí, quiero dejar en claro lo siguiente: los problemas que tenga Sebastián (Villa) son de él, de la justicia y del club, yo solo subí una foto con la camiseta del club que soy hincha, la camiseta me la regaló él y la mía la tiene mi pareja. Repito, los problemas personales que tenga el jugador me excluyen. Gracias a los que entienden y a los que no, lo siento. Buenas noches y aguante Boca!”, escribió.

De todos modos, Rodríguez volvió a ser cuestionada por su actitud e inmediatamente decidió pasar a privada su cuenta de Twitter para evitar más repudios.

El polémico posteo de Yamila Rodríguez en Instagram.

Además, en Instagram volvió a apoyar a Villa con un nuevo posteo que acompañó con la frase “Bancándote siempre mi pana @sebastian14villa”.