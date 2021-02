La intención de Canapino: continuar en Chevrolet

Agustín Canapino está teniendo una destacada actuación a lo largo de la temporada de Súper TC2000 y a una carrera de completar el calendario 2020, habló de su intención para extender el vínculo deportivo con Chevrolet.

“La verdad es que fue un año distinto por la situación sanitaria y muy complejo en ese sentido para realizar desarrollos y pruebas, ha sido mejor de lo que esperaba en todos los aspectos, con un gran trabajo de todo el equipo con la llegada de mi papá al equipo de trabajo y eso me pone muy feliz” comentó Agustín.

Además, agregó: “El año deportivo 2019 en Súper TC20000 no fue bueno, y este hemos sido competitivos en todas las carreras con grandes resultados de los dos autos. La verdad es que si analizas claramente fuimos los únicos que le planteamos una pelea al equipo Toyota Gazoo Racing. Ahora llegamos a definir a la última fecha con ellos que han sido la insignia de la categoría este año”.

Por último. quien no bajará los brazos y dará pelea hasta el final luego de la victoria en la penúltima fecha del Campeonato consultado sobre su relación con la marca del “moño” dijo: “Mi contrato termina en febrero y todavía no hay nada confirmado. Me gustaría seguir y las intenciones de continuar están”