La inesperada frase de Jorge Amor Ameal para explicar la salida de Miguel Ángel Russo de Boca

Miguel Ángel Russo rompió el silencio y habló sobre su polémica salida de Boca en medio de una conferencia que brindó en un instituto educativo, pero no pasaron ni 24 horas que la otra campana se hizo escuchar en un contexto de estabilidad para la institución bajo la conducción de Sebastián Battaglia.

El nuevo protagonista fue nada menos que Jorge Amor Ameal, presidente del club, quien lanzó una curiosa frase para explicar lo sucedido. Dijo que terminaron el ciclo del entrenador, quien se mostró agradecido con la dirigencia, para “darle una mano” y “protegerlo”. Polémico y raro.

“Lo aprendí a querer a (Russo) a partir de su trabajo, de todo lo que hacía. Creo que lo que se hizo (echarlo) fue darle una mano, uno lo puede ver de un lado o del otro. Es protegerlo, no perjudicarlo. Este es mi pensamiento”, declaró Ameal en una entrevista radial con “Boca de Selección”.

Inmediatamente llegó la pregunta de los periodistas que estaban en la mesa: “¿De quiénes?”. A lo que el dirigente respondió: “De ustedes, por ejemplo. El periodismo, las redes sociales. Yo leo, miro, escucho... Llega un momento en que tenés que protegerlo (a Russo). Hay situaciones que llegan a un límite, pero Miguel es una gran persona, tengo mucho cariño y respeto. Vamos a protegerlo a este hombre que dio tanto al club, yo lo miro desde ese lugar”.

En cuanto a los modos que se utilizaron puertas adentro, Ameal acotó: “¿Si está bien cómo se fue? Después discutimos las formas, esa es otra discusión, cada cual tiene su forma de pensar. Pero las responsabilidades son mías también, yo no me saco responsabilidad. Acá lo que no hay que olvidarse es que por sobre todas las cosas está Boca”.