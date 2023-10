La ilusión de Diego Tonetto, una de las figuras de Independiente Rivadavia: “No tenemos otro objetivo que jugar la primera final”

Es la referencia ineludible para los periodistas. Por experiencia, por juego y por haber sido parte del plantel del Deportivo Maipú que consiguió el ascenso a la Primera Nacional, Diego Tonetto tuvo una semana incesante, entre entrenamientos y notas periodísticas por doquier. Es el hombre a buscar, por haber estado en la vereda de enfrente. Al igual que Fausto Montero, hoy en el Cruzado, Tonetto conoce la esencia de ambas entidades y sabe lo que cada una pondrá en juego el próximo domingo, desde las 15.30, en el Omar Higinio Sperdutti, en el marco de la última fecha de la Primera Nacional.

- ¿Los sorprendió el planteo de Villa Dálmine?

- No nos sorprendió. Trabajamos y sabíamos que era un partido como todos. Obviamente Dálmine había descendido la fecha pasada y sabemos que en estas instancias finales, nos estamos jugando cosas importantes nosotros, Chacarita y Maipú y sabemos que por ahí pueden haber situaciones extra-futbolísticas que más allá de que Dálmine haya estado descendido, seguramente ha tenido algún incentivo como para ganarlo.

- ¿Existe la incentivación en el fútbol?

- Existe la incentivación anímica, emocional y económica. Siempre digo que cuando uno por ahí necesita un resultado de algún rival, mientras sea para adelante... Eso siempre estuvo y siempre va a estar. De todas maneras, Rafaela también necesita ubicarse mejor en el Reducido. Tiene la obligación de ganar porque un puesto más arriba en este Reducido es determinante para la localía y la ventaja deportiva.

Diego Tonetto, una de las figuras en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Quilmes.

- ¿Firmabas un final así, con Independiente con chances, más allá de que no depende de ustedes?

- Obviamente que lo firmaba, por cómo se dio el torneo. Yo no soy mucho de mirar para atrás, miro siempre para adelante, pero bueno, creo que por cómo jugamos durante gran parte del torneo tendríamos que estar hoy en otra posición. Creo que merecíamos terminar primeros y sin por ahí depender de llegar a la última fecha, pero bueno, las cosas se dieron así. De la misma forma que jugamos bien, muchas veces no lo hicimos bien. Creo que cada uno tiene los puntos que merece. Será fundamental el resultado que se dé entre Atlético de Rafaela y Chacarita Juniors y que nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro y después esperar una mano de Rafaela.

- ¿Cómo imaginás el partido ante un Deportivo Maipú que la tiene más difícil que ustedes para alcanzar el primer ascenso?

- Creo que al día de hoy todos llegamos con chances; por ahí algunos más y otros menos. Se van a dar partidos totalmente interesantes. La tensión y el nerviosismo van a ser muy altos y el que logre separar el juego de la tensión puede ser que se lo termine llevando. Muchos pueden decir que va a ser un partido cerrado y otros opinarán lo contrario. Yo creo lo segundo porque somos dos equipos con buen trato de pelota. Dependerá de quien canalice mejor la presión.

- ¿Para vos es especial este partido o lo tomás como uno más?

- Es especial porque conseguí algo importante en Maipú y eso no lo olvido. Obviamente que hoy cada uno está enfocado en su club y siempre voy a entender a los hinchas. Hoy me debo a Independiente Rivadavia. Estamos ante una oportunidad histórica y lo trataré de aislar un poco de mi cabeza, porque nos estamos jugando la gloria con este club tan lindo. Creo que tenemos que estar todos enfocados y al cien por ciento.

En su primera etapa con la camiseta de Indpendiente Rivadavia.

- La presencia de Alex Arce se vuelve fundamental en un partido de estas características...

- Como grupo estamos pendientes de su evolución; sabemos lo que representa para nosotros y para los rivales. Por supuesto, primero está su situación personal y esperamos poder tenerlo con nosotros dentro del campo de juego.

- ¿Por qué Independiente Rivadavia?

- Porque somos un equipo; un grupo humilde y trabajador que quiere conseguir lo que viene persiguiendo desde que inició el año. Entonces, creo que esto es bueno aclararlo, porque el otro día el partido terminó con incidentes, donde algunos jugadores de Villa Dálmine decían que los estábamos gastando y eso nunca fue así. Nunca le faltamos el respeto al rival, no nos caracterizamos por eso; todo lo contrario. No es justo que por ahí nos tilden de algo que no pasó en verdad.

- ¿Se juegan la vida por el primer ascenso o saben que tienen otra oportunidad en el Reducido?_

- Conscientemente uno lo sabe, pero no. Hoy no nos damos ese margen como para pensar en el Reducido. Después, obviamente, si tiene que ser por la otra vía, sabemos que haciendo las cosas bien, el objetivo grande es el mismo. Pero hoy, teniendo ahí tan latente la posibilidad de jugar por la primera final, no tenemos otro objetivo que ese.

