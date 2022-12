La ilusión de conseguir una entrada para la gran final del Mundial Qatar 2022: “Si nos organizamos, entramos todos”

A tres días de la final del Mundial de Qatar, hinchas argentinos se unieron para que la AFA los escuche y puedan conseguir entradas a precio oficial. Por eso, mañana a las 19 horas, en el DECC (frente al ticketing de FIFA ) se agruparán para hacer sentir su reclamo en un banderazo que seguramente será multitudinario, porque una gran cantidad de argentinos están en la misma situación. “Los argentinos no queremos ver el partido en el Fan Fest”, afirmaron en una movida que comenzó en las redes sociales y a través de los numerosos grupos de Whatsapp bajo los hashtags #Afaponetelaspilas y #PorfavorChiqui.

Los fans de argentina no pueden ni quieren pagar los precios exorbitantes que se están pidiendo por los tickets para el encuentro decisivo de la Copa del Mundo, que cuadruplicó sus precios en cualquiera de las tres categorías disponibles. “Pedimos que alguien nos contacte porque queremos seguir alentando al equipo”, comentaron.

En consecuencia, desde los grupos de WhatsApp se empezó a viralizar un mensaje de que se había creado un grupo para hablar exclusivamente del tema entradas argentinas para la final. Dentro de este mensaje, estaba el link del grupo con un formulario para que la gente pueda completar con sus datos (nombre, apellido, número de pasaporte, mail, teléfono) con la intención de hacer una petición a la AFA, a la FIFA para poder adquirir tickets al precio oficial.

Desde el Barwa Barahat Al Janoub, el complejo inmobiliario más económico para hospedarse en Qatar bajo la órbita de la FIFA, el mendocino Juan Ignacio Vargas contó en diálogo con Los Andes: “La realidad es que yo estoy desde hace varios partidos y hay gente que está desde el principio del Mundial y se sabe que en ninguno de los partidos se han vistos los estadios llenos. Evidentemente han tenido un problema con eso y quizá hay entradas que no se terminan de vender. También sabemos que hay un remanente de entradas que se entregan a último momento y no se venden. Y justamente lo que queremos nosotros es pedir entradas a precio oficial para que el público de Argentina pueda estar presente el domingo. Hemos venido en gran número, le hemos puesto color a las calles de Doha y queremos estar en el último partido, que va a ser el más importante. porque vamos todos en busca del mismo objetivo que es cumplir el sueño. La mayoría de los argentinos no tenemos entradas para la final excepto los que salieron sorteados en entradas condicionales o aquellos que pudieron conseguir tickets de TS7 en el primer sorteo, que es realmente muy poca gente. No estamos pidiendo que nos regalen nada, pero tampoco queremos ni podemos pagar el precio de reventa que está en la calle que está entre los 3000 y 5000 dólares. La verdad que es una locura y queremos que se llegue a una solución”, expresó “Juani”, quien llegó el 1 de diciembre y desde octavos en adelante pudo adquirir sus entradas de manera oficial a través de la página estando en Mendoza.

Un esfuerzo demasiado grande y la angustia de no conseguir entradas

“Estoy en Qatar desde el 18 de noviembre y he tenido la suerte de poder ir a los seis partidos de la Selección. Vine con tickets para tres partidos (México, cuartos y semifinal) y todos los demás partidos los conseguí acá en Qatar en la reventa, pero a último momento. Los precios son muy altos, sobretodo ahora en la final. Es una locura lo que se está pidiendo. Vengo ahorrando hace más de cuatro años para poder estar acá y que algunos se quieran salvar el viaje vendiendo una entrada me parece algo muy malo, mucho más siendo del mismo país. Yo creo que tenemos que estar todos unidos por el mismo objetivo y ayudarnos entre todos. No pido que me regalen la entrada, sino que me la vendan al precio que vale. Hace mucho que estamos acá, la comida y el alojamiento son muy caros y estamos haciendo lo que podemos para sobrevivir”, comenta Martín Calero, 24 años e hincha de Godoy Cruz Antonio Tomba.

“Hay mucha gente que está desde hace casi un mes acá y que está economizando en comidas, que es básicamente hacer una sola comida por día, también en alojamiento porque en pocas habitaciones hay más personas, y eso hace que obviamente la poca economía que se puede tener a esta altura después de más de 20 días se dirija solamente a poder conseguir un ticket para seguir acompañando a la Selección, que la realidad es que lo que decimos nosotros es que el plantel ha manifestado en más de una oportunidad que ellos se sienten acompañados por los hinchas y no queremos dejar de hacerlo”, agregó Calero.

El mendocino Juani Vargas sueña con conseguir una entrada. / Gentileza.

En este sentido, los argentinos que aún no pudieron conseguir un ticket para la final del domingo, ruegan que la AFA los escuche: “Lo dice todo el mundo: la Selección argentina fue la que tuvo más color y más vibra en los estadios por parte de los hinchas y por eso quedarnos afuera nos resulta demasiado injusto. El pedido que estamos haciendo es un reclamo genuino porque no queremos que nos regalen nada, sino que nos cobren las entradas al precio oficial”, comenta Emiliano Molina, un hincha de Guaymallén que tuvo que hacer una verdadera odisea para llegar a Qatar.

Cuánto salen las entradas de las semifinales del Mundial Qatar 2022

Hay cuatro categorías disponibles por cada partido. La número 4 y de accesibilidad (para discapacitados), que es la más económica, tiene un valor oficial de entre 206 dólares. La número 3 asciende a 604 dólares, la número 2 tiene un costo de 1002 U$D y la número 1 tiene un costo de 1607 dólares. Como la demanda es alta, el negocio de la reventa se vigoriza y los hinchas explican: “No estoy en Qatar en este momento, pero sé que están pidiendo hasta 5000 dólares por ticket en la categoría 3. Una locura”, aporta “Chicho”, otro mendocino que regresó a nuestra provincia después del partido de cuartos de final ante Países Bajos.

En realidad, lo que ha marcado el valor del precio de la reventa en este Mundial no ha sido la categoría, sino la ubicación. Y el que lo explica bien es Juani Vargas: “La ubicación detrás del arco o en el anillo inferior siempre han sido más caras, y por lo general han sido categoría 3. Pero hay entradas de categoría 1 que tienen un valor más elevado y han tenido ubicaciones peores, mucho más lejos”.

Otro mendocino, Martín Calero, que sueña con estar en el partido final. Se viene Francia. / Gentileza.

Una reventa impagable

Para un bolsillo gasolero como es el del argentino promedio, estos valores no oficiales “se tornaban realmente inalcanzables para un partido de semifinal.

En ese sentido es que un grupo de alrededor de 1000 hinchas le pide públicamente a la AFA que intervenga para solucionar este problema. “Nos organizamos y armamos un listado únicamente con datos de personas que no tienen entrada para la semifinal y que quiere pagar el ticket, pero al precio que corresponde. Por eso le pedimos a las autoridades que nos escuchen”, comenta Federico Correas, otro hincha mendocino que se hospeda en el popular Barwa, donde solo hay dos precios disponibles de alquiler por noche: una habitación chica, de 84 dólares, y otra algo más grande, de 102.

El descaro argentino en la voz de un atleta olímpico

Lucas Poggi es un nadador paralímpico argentino que fue finalista en los Juegos de Tokyo 2020 y que contó hace unos días en una nota a un canal de noticias de Buenos Aires un caso que realmente llama a una profunda indignación por lo que personas que él conoce y con las que convive en el Barwa hacen con el objetivo de sacar rédito para pagar menos o incluso no pagar los tickets de los partidos del Mundial: hacerse pasar por discapacitados.

“Sé quienes son y los conozco, los conozco mucho, en realidad. Personas que acá veo sin problema alguno para movilizarse y después los ves sentados en sillas de ruedas en las zonas reservadas para quienes tienen alguna discapacidad y sabés que no tienen nada. Incluso después subiendo videos a las redes riéndose como si eso fuera una avivada y otros que están con ellos se ríen como si fuera gracioso cuando en realidad es indignante”, sentenció.

Por su parte, más allá de la angustia que implica esta situación, todos los consultados confían en que AFA va a darle solución al tema. “Confíamos en la buena fe de la AFA y de las personas que hoy se abusan sin ponerse colorados. Esperamos tener una buena respuesta a este reclamo, que esto termine y que podamos estar alentando a la Selección en el estadio”.

Finalmente, dejaron un emocionante mensaje con el corazón en la mano y las ganas de ver a la Selección Argentina en un momento único como el que se vivirá el domingo a partir de las 12 en el Lusail Stadium de Qatar: “Queremos seguir estando en las tribunas, haciendo la fiesta y alentando a los jugadores para que puedan sentir nuestra presencia. Pero no podemos hacerlo si no conseguimos entradas”, apuntaron. Que se solucione pronto.