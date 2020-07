“La idea es transmitir conocimiento y también compartir información”

Juan Pablo Montané, es un histórico del polo acuático mendocino e integrante de la Selección Argentina, un gran referente en el ambiente nacional y principalmente en la provincia.

El apellido Montané siempre estuvo ligado a la natación y, principalmente, al waterpolo del que han sido pioneros, además de grandes impulsores a lo largo de los últimos casi 35 años en Mendoza mantenido por los hermanos Eugenio (Kuki) y Leandro. Posta que en la actualidad decidieron continuar sus hijos.

Juanpi Montané desde 1999 ha integrado diversas selecciones nacionales y se ha mantenido durante más de 16 en los distintos procesos de los combinados albicelestes mayores. Un perimetral (su puesto) que ha jugado sudamericanos, panamericanos y mundiales.

Montané es jugador del seleccionado argentino de waterpolo.

En estos días tan particulares, donde el deporte se práctica o se incentiva desde una plataforma virtual en nuestro país y también en Latinoamérica, la pandemia del Covid-19 ha tenido sus pro y sus contras, sin dudas, más contras que pro. Pero para el polo acuático es un momento de movilización y reencuentro.

Es que hoy, a partir de las 12 (hora de nuestro país) dirigido por Juan Pablo Montané se realizará el primer entrenamiento en seco en el que participarán más de 100 clubes de América y con la presencia de 1.000 jugadores y entrenadores de todo el continente. Un intercambio virtual extraordinario y excepcional teniendo en cuenta que el waterpolo no había tenido nunca una situación similar. Será transmitido por Zoom a través de una cuenta de la Federación de Chile y en directo por Facebook. Una iniciativa que surgió de algunos clubes trasandinos con intercambio con Círculo Policial de Mendoza y otra entidad de México y la cual en muy pocos días se expandió de manera extraordinaria.

-¿Cómo surgió este llamado para ofrecer la charla virtual tan importante para la actividad?

-Surge en torno a la situación de pandemia que estamos atravesando. Un grupo de entrenadores y jugadores de Chile comenzaron a juntarse para entrenar de manera virtual, utilizando plataformas digitales, y me convocaron para hacer algunos esos entrenamientos en representación de Círculo Policial. La cuestión se difundió mucho por lo que creció el número de clubes interesados. Ahora hay más de 100 clubes de toda América. Y lo que voy a dar es un entrenamiento en seco.

-Es un encuentro tan particular como atípico para la actividad…

-El objetivo es encontrarnos, si bien no vamos a estar en el agua, si estará la pasión por el deporte que practicamos, lo cual no deja de ser una cuestión importante. En lo personal, lo que más me interesa es que trascienda la actividad física y podamos vincularnos.

-Es como un nuevo espacio de intercambio a nivel Latinoamérica...

-Sí, la idea es que sea un espacio de encuentro más allá de la actividad física y que trascienda ese hecho, donde podamos transmitir los valores que hay en los deportes y compartir experiencias y anécdotas. Un montón de cosas en común de muchos clubes de varios países. Digamos que es la excusa como para poder juntarnos.

-¿Está organizado por alguna institución en particular o alguna federación de polo acuático?

-La difusión que se está haciendo está denominada Alianza Internacional de Waterpolo, y está hecha por clubes autoconvocados que empezaron a generar este tipo de encuentros. Seguramente será el puntapié para otras muchas inquietudes. Compartir información, especializaciones, cursos y a partir de ahí establecer nuevos lazos para que cuando volvamos a la actividad normal, todo sea un poco más accesible, o para hacer encuentros y viajar principalmente con intercambios.

-Es un encuentro espontáneo e impensado en el polo acuático...

-Es realmente buenísimo lo que está pasando. Es increíble. Sin dudas que no pensamos que podía llegar a pasar algo así. Surgió en este contexto de pandemia y es valorable que nos encontremos con tanta gente apasionada por el mismo deporte. Calculamos que habrá alrededor de 1.000 jugadores entrenando todos a la misma hora.

-¿Es un entrenamiento para jugadores mayores o está destinado a todas las personas vinculadas al polo acuático?

-Es un encuentro masivo de los clubes y está destinado a todas las edades involucrados en el waterpolo. Es una oportunidad para que los chicos vean entrenar a los referentes de sus países y eso está muy bueno, porque conocen sus historias y vivencias.

-Contabas que surgió casi espontáneamente todo…

- Sí, hay algo increíble porque pasó en cuatro o cinco días. Me convocaron a mí y a otro club de México para esta charla, y no llegábamos a 7 clubes en total, pero de golpe se empezaron a sumar clubes de toda América y creo que uno de Europa. Ahora sumamos un total de 115 clubes. Impensado.

-¿Va a ser como un espacio de reflexión también?

-Sí, además esta situación de frenar un poco todo permite este tipo de contactos mediante la tecnología. Todos los equipos están trabajando de manera virtual, pero al no tener nadie con quien medirse, competir y compartir, nos lleva a reflexionar sobre la importancia del otro, de uno mismo y de lo que representa el deporte en general.

-¿Cómo se realiza un entrenamiento en seco ?

-El polo acuático se divide en tres momentos la preparación; uno es el entrenamiento en seco donde vamos al gimnasio; la natación tiene que ver con el trabajo físico en el agua; nado lineal y táctico: el juego lanzamientos y fundamentos. La propuesta es el entrenamiento fuera del agua dividido en distintos momentos, con una entrada en calor que contenga ejercicios en movilidad. Además, un bloque aeróbico, muscular y resistencia; donde se trabaja miembros inferiores, zona media y miembros superiores. La idea estrictamente motriz son ejercicios aplicados al polo acuático y gestos de movimientos afuera de agua.