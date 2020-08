“La idea es construir el equipo alrededor del mejor del mundo”, dijo el secretario técnico del Barcelona

No pasó mucho tiempo para que el Barcelona dejara rezagado el tema que cautivó al mundo, la intención de Messi de irse del club, que presentó al joven talento, zurdo de 20 años Francisco Trincao. Sin embargo, pese a querer dar vuelta la páginca, fue inevitable el acoso de la prensa.

Para responder a las pregunta no estuvo el presidente Josep Bartomeu sino el secretario técnico de la institución Ramón Planes, quien sostuvo en conferencia de prensa: “Fue una noticia importante lo de Messi, pero lo que pensamos, y lo hemos dicho muchas veces, es que pensamos en Messi como jugador del Barça. El club se ha reconstruido muchas veces a lo largo de su historia y siempre ha vuelto con fuerza. Nuestra idea es hacerlo alrededor del mejor jugador del mundo”.

Planes aseguró que por Messi deben “tener un respeto enorme por lo que es y por su historia” y agregó que no piensa en ninguna cláusula contractual, luego de todo lo que se ha dicho en torno a su salida gratuita. “El matrimonio de Messi con el Barça ha dado mucho a los dos, muchas alegrías a la afición e internamente estamos trabajando para convencer a Messi, buscar la mejor solución para el Barça y para Messi”, indicó.

En cuanto a la postura del club, Planes acentuó que no hay divisiones entre la directiva: “Cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar. No es una disputa entre Messi y el Barcelona, no se lo merecen ninguno de los dos”. Además, reveló que la Pulga no les comunicó que no se vaya a presentar a los entrenamientos que arrancan el próximo lunes, aunque cualquier comunicación entre las partes quedará en privado: “Nuestro esfuerzo está en dialogar”, agregó.

Con respecto a las salidas de Luis Suárez y Arturo Vidal dijo: “El club trabaja internamente en el nuevo proyecto. Koeman dijo que hablaría con los jugadores a nivel privado, lo ha hecho y lo esta haciendo. Hay que tener mucho respeto por jugadores que le han dado mucho al Barça. Son momentos difíciles y a veces las decisiones son dolorosas, pero son conversaciones privadas e internas”.

Y por último, cerró: “Nosotros estamos haciendo incorporaciones como las de Pedri y Trincao para hacer un equipo ganador y joven, todos los clubes se van regenerando. Trabajamos para hacer un Barça ganador”.