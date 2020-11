La Selección Argentina recibirá esta noche a Paraguay, en la Bombonera, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero entre los viejos conocidos que tendrá de la vereda de enfrente --algunos son del fútbol local y otros ya lo conocen- hay uno que tiene una historia particular: Gastón Giménez, el ex mediocampista de Almirante Brown, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Estudiantes y Vélez.

Es que a fines de 2018, Giménez fue convocado por Lionel Scaloni para un amistoso contra México, en Córdoba, e incluso jugó algunos minutos en el partido que terminó con con victoria por 2-0, con goles de Ramiro Funes Mori e Isaác Brizuela, en contra. Pero a principios de este año su historia cambió, ya que decidió nacionalizarse paraguayo.

No obstante, en aquella primera experiencia con el equipo de Lionel Messi, el jugador protagonizó un blooper al estilo “Mi pobre Angelito”: fue olvidado en uno de los hoteles en medio de los traslados de la delegación tras haber ido al baño.

En la actualidad, el seleccionador Eduardo Berizzo lo convocó para el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022: fue titular en los partidos ante Perú (2-2) y Venezuela (1-0) y anotó el gol del triunfo en la ciudad de Mérida.

“En lo personal estoy muy feliz por el debut y cómo me recibieron. Tratando de aprovechar al máximo los minutos que me toquen tanto adentro como afuera de la cancha. Disfrutar con este grupo que se nota que hay mucha calidad”, dijo después del primer partido con Paraguay.

“Fue una decisión difícil pero rápida. No me gusta estar dando vueltas en medio de nada. Cuando tengo que decidir algo me gusta hacerlo lo más rápido posible y enfocarme en eso. Lo hablé con la familia y lo decidí así. No creía que me iban a llamar de la Selección Argentina y esta posibilidad me atrajo mucho la verdad”, había declarado previamente tras conocerse que se naturalizaría paraguayo.