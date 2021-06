La historia del Club Atlético Universitario: de siete chicos en un baldío, a la Liga Mendocina

Detrás del Club Atlético Universitario, flamante afiliado a la Liga Mendocina de Fútbol, se esconde una historia con aroma a barrio, piel de potrero y pasión por el fútbol.

Una mañana cualquiera, de hace casi diez años, Pablo pasaba en su auto por una de las esquinas del Barrio Parque Universitario de Carrodilla, Luján, cuando observó un grupo de niños jugando en un lote abandonado. Al percibir que el lugar estaba lleno de alambres de púas, escombros y material potencialmente nocivo para ese puñadito de chicos a los que conocía del barrio, al otro día apareció en el lugar con una pala. Luego de dejar el baldío en condiciones, Pablo escuchó la pregunta inocente, pura, genuina de uno de los niños. “¿Pablo, no podés enseñar a jugar al fútbol?” Imposible no movilizarse ante semejante pedido.

Fue el inicio de todo. Al otro día, Pablo apareció con un par de pelotas y algunos conos. En cuestión de horas, en solo un abrir y cerrar de ojos, de siete chicos pasaron a ser veinte. El lote de 250 metros cuadrados había quedado chico. No era para menos. Había que mudarse a otra cancha.

Por la gestión de Pablo, flamante presidente de la Unión Vecinal del Barrio Parque Universitario y con la ayuda de la Municipalidad de Luján, el lugar que sería destinado a la plaza (en ese momento era un basural) armaron una cancha de siete y se trasladaron a la nueva casa. Siempre en el mismo barrio y con todos chicos del lugar. Sin embargo, el éxito fue tal que comenzaron a sumarse chicos de los barrios aledaños y el número de jugadores se incrementó a setenta. Era imposible jugar en esa cancha. Acto seguido, se mudaron al club Los Olivos de Chacras de Coria, que está al lado de la Policía Vial de Luján.

El número de futbolistas se fue incrementando. De 70 pasaron a ser 150. Hasta que “por cuestiones políticas” tuvieron que salir a buscar otro lugar donde jugar. En eso, apareció Mayor Drummond con la propuesta de representar al club en la Liga Mendocina, donde estuvieron entre 2018 y 2019. El comienzo de la pandemia alteró los planes. Cuando se reabrieron los clubes la situación había cambiado y decidieron volver a empezar.

El protagonista de esa pequeña historia es Pablo Morán, uno de los portadores de un apellido muy común en el conjunto lujanino de camiseta verde con vivos negros. Y no es para menos. “Universitario es un club familiar donde todo se hace a pulmón”, afirma quien además de ser delegado de las divisiones menores del club es profesor y ayudante de campo de su hermano Leandro, el entrenador del equipo masculino de Primera del masculino. También es el DT del equipo de fútbol femenino que competirá a partir del próximo torneo.

Claro que la dinastía de los Morán no termina ahí: su padre, Raúl, es el presidente de la institución. Y su otro hermano, Fernando, es el profesor de la Escuelita de Fútbol. ¿Alguien más de la familia? “Sí, una de mis hijas, que en estos momentos no tiene trabajo, nos va a dar una mano con la prensa del club. En el partido de mañana (por el de esta tarde ante Ferroviario) va a sacar las fotos y maneja las redes sociales”, cuenta orgulloso Pablo.

Claro que no todo es color de rosas. A la hora de hablar de los números con los que subsiste una institución que contiene a 300 chicos de la zona, resulta extraño que el apoyo gubernamental brille por su ausencia. “Los chicos pagan una cuota de 250 pesos y es una de las más bajas de los clubes de la provincia. Estamos muy mal económicamente porque no nos ayuda nadie. Para jugar de local tenemos que abonar en efectivo el alquiler de las canchas y de la Municipalidad de Luján no recibimos ningún apoyo”, cuenta Pablo. Y ese pedido de auxilio también forma parte de una historia que merecía ser contada.

Datos del flamante club lujanino

La familia unida. Leandro Morán es el DT de la Primera División, Pablo (su hermano)es el ayudante de campo, Fernando (otro hermano)es el profesor de la Escuelita de Fútbol y el presidente del club es el padre, Raúl Morán.

Casi 10 años de vida. La idea se gestó en 2011. De 7 chicos pasaron a ser 20, se mudaron a una canchita del barrio Parque Universitario de Luján, después a Chacras y luego representaron a Drummond. Hoy son Universitario.

Sueño hecho realidad. El Club Atlético Universitario fue fundado el 9/9/2013. Este año se afiliaron a la Liga Mendocina y compiten en la Primera B. Cuentan con todas las inferiores, dos infantiles y ahora tendrán Femenino.