La historia de Nené, la única entrenadora de saltadores con garrocha de Mendoza

La docencia a flor de piel y el amor por el atletismo es tan evidente, que a lo lejos da cuenta quién es Nené. La entrenadora de este deporte, en Cavem, sabe cómo hacerle entender al aprendiz cada movimiento base, para que luego -del atleta- pueda salir el talento esperado articulado con la técnica requerida para lograr consecuentes victorias.

Ana María Detefanis, de 58 años, lleva toda una vida vinculada al atletismo, y sus noblezas. Y siempre enseña de la misma manera, tan didáctica y con un ojo especial para detectar correcciones que la ubica entre las más capacitadas formadoras de la provincia. Pero, además, es la única especialista en entrenar a saltadores con garrocha. Su mejor saltador compitió en el Gran Prix Sudamericano que se desarrolló en Entre Ríos. Y allí estuvo, Pedro De Monte, de 23 años, quien además es su hijo.

Salto con garrocha./ Los Andes

Nené, con radar puesto en todas las pruebas

Con su amplia sonrisa, la profe alza la voz y todos escuchan. En la Pista Sintética del complejo deportivo del Parque General San Martín , conduce las prácticas de sus atletas.

Puede manejar cinco grupos diferente de trabajo a la vez y mirar en detalle el desempeño de cada uno, con la precisión de marcar errores y acentuar aciertos. Una visión amplia que sólo le dio la experiencia.

“La diferencia se da cuando uno lo ha practicado y ha sufrido el mismo error, entonces conoce el proceso de corregir y detectar, que es lo más difícil. Ahora está muy facilitado con la tecnología, que ayuda un montón”, afirma la técnica.

Nené, como se la conoce en el ambiente del atletismo, es considerada la única entrenadora de salto con garrochas, aunque haber caído en esta disciplina no fue un objetivo propuesto en su carrera.

“En realidad todos los profesores deben enseñar un poco de garrocha. En mi caso, tuve la suerte de tener un atleta que se le dio las condiciones para progresar mucho”, confió.

Pocos garrochistas en la provincia y en el país./Los Andes

-¿Cómo apareció la garrocha en tu vida?

-La garrocha me encantaba. Siempre la enseñé porque me resultaba divertido. Incluso una vez salté como veterana. Pero enseñarla para competir fue una casualidad. Pedro hacía otro deporte, pero influenciado por sus compañeros del Instituto de Educación Física le dijeron que estaban los juegos interuniversitarios y, si lograba clasificar en el Regional en un primer o segundo puesto, viajaba gratis a Buenos Aires. Le sedujo la idea. Él no hacía atletismo y quería viajar. Entonces ¿dónde se podía anotar para poder conseguir ese boleto? Y se dijo, en la prueba que no hay nadie. Eligió garrocha y jabalina. Y tenía que salir entre los dos primeros para ir a un Regional primero y de allí al Nacional. Su clasificación estaba casi asegurada, pero apareció un riojano con una garrocha de verdad… y nosotros, con un caño. Por ende, salió segundo. Clasificó con 2,80. Pero en Buenos Aires (2019) tenía que pasar los 3,20 y nos propusimos un año para repararnos. Lo logró.

-¿O sea que fuiste capacitándote a la par?

-Exacto, fui aprendiendo junto a él, estudiando. Hacíamos cursos los dos y fuimos avanzando.

Nené, dá indicaciones previas a los saltadores que compitieron en el torneo que organizó Cavem, el fin de semana. /Los Andes

-¿A qué se debe que no haya tantos saltadores en las provincias?

-La falta de garrochas. Nosotros teníamos una sola y partida, y sino caños. Pero en las demás provincias tampoco hay muchas. Después de lograr los 3,20 y de su entusiasmo por continuar, conseguimos una de un antiguo garrochista que la tenían guardada, era de kilaje más liviano pero adoptamos la técnica a esa. Y con la garrocha, Pedro llegó al Gran Prix Sudamericano. Esto se dio porque la gente buena que se te presenta en el camino. Así como esa persona que donó su antigua garrocha, otra nos regaló un cobertor para los colchones, un papá nos hizo la paralela para entrenar, y vamos sumando como podemos.

Pedro logró un quinto puesto en su salto del primer día en el Gran Prix, alcanzando los 4 metros con una garrocha prestada, y no adecuada a su peso. Sin embargo, alcanzó la marca para poder participar en la final del domingo terminando quinto, en la misma competencia donde el campeón sudamericano y ex finalista mundial Augusto Dutra da Silva de Oliveira pasó los 5,55 m., en tanto que Germán Chiaraviglio, quien se había lucido con 5.60 el viernes, no pudo superar su altura de inicio (5.35).

La única entrenadora de atletismo./ Los Andes

Mientras tanto, ese mismo fin de semana, el torneo que organizó su club en la Pista del Malvinas , le ocupó todo el tiempo a Nené. Y la ansiedad –como madre y entrenadora- se dejó ver.

“El atletismo es un deporte que se adecúa a cualquier condición y edad. Cualquiera puede lanzar martillo, disco, correr, saltar, la gente que empieza, tal vez nunca hizo este deporte y se sorprende después por haber podido saltar su altura”, destacó.

Y agregó: “Para aprender salto con garrocha cualquier palo rígido se puede saltar. Pero una vez que se aprende la técnica es necesario la garrocha y varía por el largo, por la flexibilidad que tienen, el peso que soportan. Las que tenemos no se adecuan a nuestros atletas. Pero saltamos como podemos. Y conseguirlas es un problema porque son importadas”.

-¿Se puede decir que el salto con garrocha es la prueba más difícil del atletismo?

- Lo particular de la garrocha es que el saltador deben ser acróbata y no tener miedo, deben ser chicos que se cuelgan de todo, que se trepan, que se dan vuelta, que se caen y no les importa. No hay límite de edad. Y el inicio debe ser cuanto antes mejor, porque las pruebas más complejas y técnicas, si se aprende de menor edad, es más efectivo. Los movimientos menos naturales son las que hay que empezar a aprender antes y las más monótonas, como correr, al final.

-¿Qué es lo que más se desarrolla con la práctica de esta prueba?

-Requiere el fortalecimiento los hombros y el tren superior, porque se pasa mucho tiempo colgado, hay que empujar una garrocha en posición invertida. Y para llegar allá arriba, se necesita de velocidad. Por eso los garrochistas son rápidos en carreras cortas, son muy explosivos, pero tienen mucho desarrolló en el tren superior. Sin embargo, una persona que no está tan desarrollada físicamente, pero tiene buen dominio de su cuerpo, puede superar a otro más fuerte. Porque no todos pueden manejarse en un lapso de tiempo breve, en una inversión y en un giro para pasar una varilla.

De Monte saltando con garrocha./Gentileza

Nené fue atleta desde los 12 años, compitió desde los 15 en Nacionales y obtuvo su mejor puesto en un Sudamericano de mayores en 1986, en Chile, donde logró ubicarse quinta. Obtuvo varios podios en heptatlón (antes pentatlón) y luego cerró su carrera como triatlonista.

-Para finalizar ¿te considerás entrenadora o docente?

-Mi función, más que entrenadora, siempre fue formadora de atletas en todas las pruebas, era metodóloga. Me especialicé en los procesos de aprendizaje para que aprendan las técnicas. Pero la vida te marca caminos. Y hoy se sumó la garrocha.

De Monte, salta con garrocha./Gentileza

Los resultados de todos los mendocinos en el Gran Prix Sudamericano en Entre Ríos

Gran Premio Reynaldo Berto Gorno, en 400 c/v, Agustín Quiroga quedó 7° en la prueba masculina, mientras que en damas, Magdalena Padilla logró podio con un tercer puesto. Ambos mejoraron sus marcas personales. Y en Garrocha, De Monte también logró superar su marca con un sexto puesto.

En el Gran Prix Hugo La Nasa, Renzo Cremaschi quedó quinto, seguido por su compañero, Julián Berca y Guillermo Quintero, en 110 c/v.

En Garrocha De Monte mejoró que finalizó quinto. En 400 c/ v, Quiroga también se ubicó quinto y en 400 metros, Magdalena Padilla finalizó 12da.

En el Gran Prix Rodolfo Barisa, en 110 c/v, Renzo Cremaschi temrinó cuarto; Julian Berca, quinto y Guillermo Quintero, octavo.