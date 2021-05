La historia de Claudio Abba, el primer mendocino en la Selección Argentina de talla baja

Para el ser humano es muy complicado salir de su burbuja y mirar el mundo desde otra perspectiva, pero hay personas que ayudan a salir de ese encierro mental y disfrutar de los placeres de la vista, a pesar de que vengan con dificultades.

En este caso Claudio Abba es uno de esos ejemplos, ya que nació con raquitismo renal, una de las consecuencias del enanismo.

Claudio reconoció que al principio le costó adaptarse a jugar con chicos de talla baja, pero lo logró y hoy es uno de los convocados / Gentileza. Gentileza

A pesar de su condición Claudio se llevó por delante a la vida y hoy disfruta de su familia, de su trabajo y del deporte, que hace un par de semanas le dio una de las alegrías más grandes de su vida, ya que es el primer mendocino en ser convocado a la Selección Argentina de talla baja para jugar un amistoso ante España.

El inconveniente que tiene Claudio es que el partido es en Italia y la AFA no se hace cargo de los pasajes y tiene que ser pagados por los jugadores y por eso está buscando ayuda para solventar ese gasto, pero gran parte del deseo de viajar es que previamente van a visitar al Papa Francisco en el Vaticano.

Claudio tuvo la chance de conocer a Diego / Gentileza. Gentileza

“Viajamos el 2 de junio a Italia, el 5 visitamos al Papa y el 6 jugamos contra España que servirá como preparación para el Mundial se juega en Argentina el año que viene”, comienza contando Claudio.

“Hace dos semanas me comunicaron que quedé convocado, pero me aclararon que la AFA dijo que no podía ayudarnos y que teníamos que hacernos cargo de nuestro pasaje y está caro, pero por suerte la Municipalidad de Junín me está ayudando, además de mis amigos ya que estamos haciendo rifas y todo para tratar de juntar el dinero”, cuenta ilusionado.

El "Pety" hizo el curso de árbitro y de instructor / Gentileza. Gentileza

“El objetivo es tratar de conseguir un sponsor que nos ayude a poder pagar el pasaje y así poder representar a Mendoza, ya que para mí es un orgullo ser el primer mendocino en ser convocado a la Selección Argentina”, cerró.

Si alguien quiere colaborar con Claudio sólo tiene que llamar al 2634301687 y así poder ayudarlo a cumplir el sueño de representar a nuestro país con la camiseta de la Selección Argentina.

Su historia

“Somos muchos los Abba”, comienza contando Claudio, el más chico de los 8 hermanos que se criaron en el este mendocino.

Este árbitro recibido luchó contra su enfermedad desde que nació, pero con el correr de los años comenzó a darse cuenta que no era un obstáculo para su vida cotidiana y eso vino desde su casa: “La igualdad venía desde mi casa, siempre me dijeron que podía hacer lo mismo que los demás y siempre recuerdo una frase que me decía mi mamá (Dios nunca nos da una cruz que no podemos llevar) y eso me quedó grabado. Igual sufrí mucho por mi enfermedad, tuve días horribles, sobre todo de chico, pero sabía que al otro día tenía que salir a trabajar y eso me motivaba para no quedarme en la cama llorando”.

A pesar de sus limitaciones físicas Claudio siempre se hizo notar y hasta se ganó la admiración de muchas personas: “Jugué 7 años en la primera de La Libertad e hice el curso de árbitro, pero Pedro Castellino me dijo que no podía hacerlo porque no me daba la estatura (la talla mínima de los árbitros tiene que ser superior a 1,74), pero no le importó y me dejó hacer el curso y hoy estoy a cargo de ADEM (árbitros del Este de Mendoza) y estoy formando chicos en el arbitraje. Además, en 2018 contraté a Juan Carlos Crespi para dar una clínica de arbitraje en Junín y él me ayudó a hacer el curso de Instructor Nacional con Miguel Scime”, cuenta orgulloso.

Una de las situaciones que tuvo que superar desde chico fueron las burlas, pero supo sobreponerse con el humor “con respeto”.

Claudio junto a Ángela y sus dos hijos / Gentileza. Gentileza

“Soy el primero en cargarme con mi condición, pero una cosa es un chiste bien intencionado y otra es la burla con mala leche, por eso digo siempre que no hay peor enfermo que uno que se burla de un enfermo”, asegura.

El fútbol es un ambiente complicado y bastante discriminatorio, pero Claudio se plantó firme y hasta hace bromas para descomprimir la situación: “Me llevé bien con el ambiente del fútbol porque soy cabeza dura y nunca me gustó dar lástima. Yo sabía que iba a salir a la cancha y la gente se iba a reír de mí, pero cambiaban de parecer cuando iba a cabecear y le ganaba a uno más grande”.

Pero no sólo como futbolista tuvo que superar esas situaciones, sino como árbitro también: “como árbitro me tocó ganarme el respeto de los futbolistas, aunque fue complicado. Una vez un jugador se puso de rodillas para hablar conmigo y lo expulsé por ser una falta de respeto y le dieron 30 fechas de suspensión, pero también me reí cuando me decían cosas ingeniosas… en un partido una persona en lugar de insultarme me decía ‘zapatitos hondos’ y la verdad es que era imposible no reírse”.

Si bien la aparición de “Los Grossos” fue tomado como algo más cómico, para muchos chicos de talla baja les sirvió para salir y comenzar a mostrarse como personas normales: “Cuando vi a Los Grossos me fortaleció para seguir haciendo cosas y fue algo lindo porque también ayudaron a muchos chicos que no se animaban a salir a la calle o a padres que los tenían encerrados por temor a las burlas”, cuenta.

Hoy Claudio cumplió otro de sus grandes sueños, ya que hace once años lleva una vida feliz junto a Ángela y sus dos hijos: “Nunca me imaginé que iba a tener una familia porque nadie se iba a fijar un enano y hoy estoy en pareja con Ángela hace 11 años y tenemos dos hijos”, cuenta entre emocionado y orgulloso.