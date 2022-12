La historia de Chucky, la inesperada mascota que apareció en el festejo de la Selección Argentina

Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar desató una locura en el vestuario nacional y en una de las imagenes apareció algo que llamó la atención: un muñeco de Chucky.

Cuando todos comenzaron a buscar una explicación, el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue quien contó la historia de la inesperada mascota de la “Scaloneta”.

“Fue algo de parte del staff. Un día entré a la utilería, vi el muñequito de Chucky, le faltaba un brazo y una pierna. Nadie sabía cómo estaba ahí, entre medio de todos los santitos y vírgenes. Dije: ‘¿Quién trajo a ese muñeco acá? Tiene mala suerte’. Nadie contestaba. Me dice Juan Cruz, el utilero: ‘Jefe, ese muñeco trae suerte, a mi hijo le dicen Chucky’. Como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acuerde de él y lo tenga siempre en todos lados”, comenzó contando el presidente en charla con AFA Estudio.

Y añadió al respecto de la promesa que realizó a días que arranque la Copa América 2021 en Brasil: “Les dije a los siete... Si salimos campeones, nos vamos a tatuar a Chucky. Los siete nos hicimos a Chucky. Ahora viaja con nosotros, está en todos lados. Yo tengo uno en mi casa. Después de esto, me compré un Chucky, duerme conmigo”.

Para continuar con la costumbre, el muñeco viajó a Qatar y estuvo en la Copa del Mundo y tras el logro el juguete volvió a aparecer en el vestuario: “Tenemos a Chucky acá, loco. Está remamado Chucky”, comentó Nicolás Otamendi en su vivo de Instagram mientras enfocaba al muñeco, el cual estaba ubicado en la mesa central entre cervezas y champagne durante el festejo.