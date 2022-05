La grieta en el automovilismo argentino profundiza el debate: habló Ernesto Bessone y dijo de todo

El tema se puso sobre la mesa en el programa “Escudería Carburando”, que se emite por TyC Sports. La grieta en el automovilismo nacional. Pilotos que corren en categorías que están bajo la órbita del Automóvil Club Argentino (ACA) y otros que compiten en disciplinas bajo el paraguas de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

Más allá de la división, que hace tiempo que existe y que dentro del ambiente es un tema tabú, ya que muy pocos se animan a expresarse de manera pública, también hay “presiones” para “invitar” a pilotos a dejar ciertas categorías y competir en otras.

En “Escudería Carburando” se escucharon voces que fueron muy duras respecto del tema. Al menos se animaron a plantear ciertas cuestiones que todos en el ambiente automovilístico nacional conocen. Uno de ellos fue Ernesto Bessone, uno de los grandes referentes del automovilismo argentino.

“La grieta existe. Y digo que esto no corresponde. El piloto, que es el que sale a buscar al sponsor, tiene el derecho de elegir. Y si puede correr en todas las categorías que puede hacerlo. No me parece bien que un dirigente venga y diga ‘en esta sí y en esta no’”, aseguró Bessone en Carburando.

Tito Bessone habló de la grieta que hay en el automovilismo argentino

El ex campeón de TC2000, Turismo Carretera, Turismo Nacional, entre otras fue más allá, y relató vivencias que padeció en los últimos tiempos con el equipo que comanda en el TN: “A mí me ha pasado. Con el Turismo Nacional. Pilotos que se tuvieron que ir porque tuvieron que correr en alguna otra categoría, concretamente de la ACTC”.

Bessone añadió: “No digo nada que haya pasado hace 20 años. En mi época no lo viví. En carne propia no lo viví. Pero sí hoy chicos jóvenes que no tienen el peso, le dicen ‘acá sí y acá no’. De modo que deberían juntarse los dirigentes y con la entidad madre, que es el Automóvil Club Argentino (ACA), que es la máxima autoridad del automovilismo argentino, y ordenar esta grieta y dar oportunidad a los jóvenes. Son ellos los que más se sienten afectados”.

Luego de la emisión del programa, Bessone mantuvo sus afirmaciones y dio más explicaciones en las redes sociales de Carburando, al responder consultas y diferentes opiniones sobre el tema: “Mi intención es que el automovilismo sea claro y democrático. Lo más fácil es callar... ¿Y si todos ponemos un granito de arena para un automovilismo mejor?”.

Sobre sus declaraciones a Carburando, Bessone resaltó: “Todo esto lo dije ahora porque me preguntaron ahora. Y esto ocurrió hace muy poco. Yo soy un amante de este deporte que practico desde hace 43 años. ¿Quién puede ayudar a los jóvenes más que nosotros, los adultos que tenemos experiencia?