La gran estafa: Fantino y Schiavi revelaron cómo inventaron la historia del romance del Flaco con Sandra Bullock

A comienzos de los 2000, Alejandro Fantino inventó en televisión que el defensor Rolando Schiavi había tenido un affaire con la prestigiosa actriz de Hollywood Sandra Bullock.

El conductor lanzó la broma en Mar de Fondo, recordado programa que se emitía en la medianoche de TyC Sports, una vez que el Flaco, por entonces capitán de Argentinos Juniors, estuvo de invitado en el piso.

Esa noche, Fantino contó que Schiavi y Bullock se habían conocido en un hotel de Cancún, que un cruce de miradas había impulsado una noche romántica entre el futbolista y quien ese entonces era una de las actrices más solicitadas de la industria del cine. Al poco tiempo, el defensor fue comprado por Boca. La anécdota se popularizó entre los amantes del fútbol. Era falsa, claro.

Este miércoles, Schiavi y Fantino se reencontraron en un programa de TV. El Flaco fue a ESPN FC Show, ciclo que conduce el santafesino en la señal ESPN. Juntos recordaron la historia de aquella mentira que supieron instalar veinte años atrás.

“Cuando me dijeron que venía él, dije ‘Bueno, vamos a inventar algo que el Flaco tiene onda, es divertido y se engancha’... Bueno, yo me acuerdo donde fue: estábamos en la puerta del estudio, le cuento a Jime (la esposa de Schiavi) que este se enganchó porque no te deja a pata nunca. Eran 23.50 y ella había hecho ‘Máxima Velocidad’, entonces le dijo: ‘Flaco, vamos a meter un verso. Vos seguime”, explicó Fantino.

“Yo voy a inventar que vos estabas en Cancún, que la piba te miró y que terminaste saliendo con Sandra Bullock’ y este me dice ‘Dale, dale”, siguió el conductor.

La mentira se instaló con apariencia de verdad. A punto tal que el periodismo llegó al extremo de consultarle a la propia Bullock acerca de este romance. Por supuesto, la actriz aseguró que no conocía quién era Rolando Schiavi, nunca en su vida había visto a ese melenudo argentino con el que se la había vinculado.