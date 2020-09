La Gran 7: las ligas de fútbol de Mendoza se despidieron hasta el 2021

“Creo que ningún deporte grupal podrá tener competencia este año”. A partir de esa frase de Federico Chiapetta, varios dirigentes de las Ligas de Fútbol que componen Mendoza (son 7), empezaron a dejar de lado alguna posibilidad lejana de que sus clubes afiliados tuvieran al menos un torneo corto en lo que queda del año. El titular de la cartera de Deportes de nuestra provincia días después lamentaría tener que comunicar a ciertas federaciones o asociaciones que quedaban nuevamente relegadas ciertas actividades producto del incremento de casos de coronavirus en todo el territorio mendocino.

En lo estrictamente futbolístico, el funcionario recibió muchos protocolos desde julio a esta parte, los cuales fueron analizados junto a miembros del Ministerio de Salud, pero en ningún momento surgió desde el Gobierno una luz de esperanza para que los clubes de Mendoza regresaran a las prácticas. De hecho, desde los últimos anuncios del Gobernador Rodolfo Suárez, varias ligas de Mendoza tomaron la determinación de no abrir el telón hasta el 2021. Una medida que golpea las arcas de las instituciones, que no tendrán ingresos en cuanto a entradas y aquellos que tienen cierta masa societaria prenden velas todos los meses para que las personas continúen abonandos sus cuotas, lo cual sirve para afrontar, entre tantas cosas, el pago de los servicios públicos.

En esa línea de suspensión definitiva de varios campeonatos, hay un dato que no es menor. Los clubes debían afrontar altos costos para hacerles los testeos que se solicitan desde AFA, por lo cual los clubes no iban a poder cumplir desde lo económico. En consecuencia, en San Rafael hace casi 15 días que se determinó en una reunión con el titular de esa casa madre (Alberto Pérez Gasul), no tener torneos hasta el año que viene. “Es acertado lo que han decidido los clubes. Es una medida seria y responsable, una idea que tomó forma ahora, pero que se venía estudiando desde hace varios meses atrás, mucho antes de que la pandemia apareciera en nuestro departamento”, dijo Pérez Gasul, quien además representa a Mendoza en el Consejo Federal.

En ese cónclave donde estuvieron presentes 12 representantes de los clubes, hubo uno como El Porvenir que mocionó a favor de esperar un tiempo más, aunque a la hora de la votación, la mayoría decidió parar y no correr riesgos. Entonces, el presidente liguero dejó abierta la posibilidad de que aquellos equipos que muestren interés en participar en el Regional Amateur 2021 (sería recién para el segundo semestre) presenten una carta de intención que será luego reenviada al Consejo Federal. Por otro lado, también surgió la chance de que algún equipo de San Rafael se trasladara hasta General Alvear para competir en esa liga. Pero eso tampoco podrá ser posible. En las últimas horas, el mandamás del fútbol alvearense, Julio Lugea, contó que “la comisión directiva, en conjunto con los dirigentes de los clubes, decidió que este año no haya fútbol, una medida que rige hasta el 1 de enero de 2021″.

En una sintonía parecida, Alberto Estrella (Liga de Tunuyán), manifestó que “no hay manera de competir este año. Los ahorros que teníamos se han gastado. Tenemos 16 instituciones y no se puede. No les podemos exigir que nos paguen la reafiliación, por eso se decidió no competir en lo que resta del año”. En Rivadavia, en tanto, se sabe que tampoco habrá actividad futbolística ya que como lo manifestara su titular (Pipo Álvarez), jugar sin ingresos no es conveniente porque los gastos que demanda abrir una cancha son costosos. “El fútbol sin público no va a existir y eso complicará la economía de los clubes”, confió. En el Gran Mendoza, lo mismo. La Liga Mendocina tampoco tendrá competencias en sus categorías de Primera, aunque la entidad de calle Garibaldi, en estos tiempos, tiene otros problemas por resolver.