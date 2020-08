La Fórmula E notifica sus dos primeros casos positivos de COVID-19

La Fórmula E esta horas de comenzar a disputar sus últimas seis fechas de su calendario 2019/2020 en Berlín, Alemania. Sin embargo, en el transcurso de estos días se confirmaron los dos primeros casos positivos de COVID-19 dentro de los integrantes de la categoría.

Uno de los contagiados es el CEO de Mahindra Racing, Dilbagh Gill, quien reside en los Estados Unidos. El directivo está aislado y tendrá que permanecer en cuarentena entre 10 y 14 días para monitorear su evolución.

Vale recordar que todo el personal y los pilotos de la Fórmula E que van a tomar parte de las fechas en el circuito que se arma en el viejo aeropuerto de Tempelhof fueron hisopados y estuvieron 36 horas confinados en sus respectivos hoteles.

“Lo primero que tengo que soltaros es que he dado positivo por COVID-19 en el primer test del lunes. Estoy bajo aislamiento en este momento y esperaré a la segunda prueba”, expresó Gill durante una rueda de prensa virtual.

Y continuó: “No tengo ningún síntoma y me siento bastante bien, así que eso ya es algo. Me siento un poco triste por no poder ayudar al equipo en este momento, pero lo mejor para la salud de todos es estar lejos”.

Por último, el CEO de Mahindra anunció quien será su reemplazante en pista. “Mahindra tiene un equipo directivo bastante sólido, por lo que Toni Cuquerella intervendrá para cumplir con el deber de liderar el equipo y David Clarke básicamente compartirá las responsabilidades”, finalizó.

El evento en la capital alemana se limitó solo a 1000 personas, un número bastante reducido respecto a las habituales 5000 que suelen conformar una carrera de la Fórmula E. En tanto, las escuadras pueden contar un máximo de 21 integrantes, donde están incluidos los dos pilotos.