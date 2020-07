La Fórmula 1 y un claro mensaje contra el racismo

En la grilla de partida previa a la largada del Gran Premio de Austria, los pilotos de la Fórmula 1 tuvieron un gesto en contra del racismo.

Todos los pilotos llevaron puesta una remera que tenía el mensaje “End Racism” y en plena recta principal algunos protagonistas como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Romain Grosjejan, entre otros, decidieron arrodillarse, mientras que otros se mantuvieron de pie.

Charles Leclerc fue uno de los pilotos que no se arrodilló en la grilla, pero hace unos días había aclarado el porqué de esta decisión: “Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que esté menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo”.